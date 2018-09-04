麗芬肉粽芋香雪蓮糯米腸 滑而不膩的好滋味

2018年09月04日 07:30 中時 張立勳

麗芬肉粽。

創意料理：「芋香雪蓮糯米腸」來自台東純淨水質培養的糯米，產地精選的雪蓮及芋頭，篩入清洗數次的大腸內，經過控制得宜的火候汆燙，整條糯米腸散發出誘人的似有若無的油光，養生黑糯米顯得光耀映人，白糯米入口彈牙，雪蓮及芋頭綿密滑順，加上以豆腐乳為基底調製的蘸醬，一口咬下，新鮮的食材滋味竄入口中，滑而不膩的滋味，令人捨不得停下筷子。

店家簡介：深坑老街不僅只有豆腐料理名聞遐邇，更有一家傳承百年手藝、傳統做法的美食小店「麗芬肉粽」，門前常有人龍搶購。

老闆娘廖麗芬女士，稟承著公公－深坑紅燒豆腐創始人的料理工夫，以及真材實料的新鮮味道在深坑老街闖出口碑。綿密順口的芋頭、不油不膩的胛心豬肉、熱炒入味的香菇等基本內餡作料，讓一顆顆肉粽發散出粽葉的清香及滿溢的內餡香味，令人食指大動。使得無論是滿月油飯或是端午肉粽都需提前訂購，否則往往只能錯失口福，下次請早。

近來，「麗芬肉粽」老闆娘廖麗芬女士也以傳統料理為基礎，創作出符合現代養生觀念的新口味。去年便以「雙色古早味油飯」在深坑多福宴活動中普獲好評。傳統由白糯米為主角的油飯，加進了藜麥、紅麴及黑糯米等健康食材，清香的麻油味摻雜著滿滿的蝦米、香菇爆出的香氣，色、香、味俱全，可說是把傳統油飯做法提升到了極致。

今年，廖麗芬女士再接再厲，將台灣小吃－糯米腸搖身一變成為絕頂美食。選用來自台東純淨水質培養的糯米，篩選產地精選的雪蓮及芋頭，篩入清洗數次的大腸內，經過控制得宜的火候汆燙，整條糯米腸散發出誘人的似有若無的油光，養生黑糯米顯得光耀映人，白糯米入口彈牙，雪蓮及芋頭綿密滑順，四種食材被薄薄的大腸緊緊包裹住，融合為一體，加上以豆腐乳為基底調製的蘸醬，一口咬下，新鮮的食材滋味竄入口中，滑而不膩的滋味，令人捨不得停下筷子。

「麗芬肉粽」憑藉著扎實的基礎功夫、新鮮美味的食材及與時俱進的料理觀念，加上老闆娘一家親切的招待，在深坑老街獨樹一幟，歷經三代傳承而屹立不搖，來到深坑老街的美食愛好者們，可別錯過了！

(中時 )