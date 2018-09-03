氣候改變收成驟減　魚池木耳價格走俏

魚池鄉農民採收黑木耳，清洗整理，準備出貨。（沈揮勝攝）

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魚池鄉的黑木耳品質很好，但今年因氣候與太空包木屑用料品質不穩，產量明顯減損。（沈揮勝攝）
魚池鄉的黑木耳採專業栽培，品質絕佳。（沈揮勝攝）
魚池鄉專業栽培的黑木耳。（沈揮勝攝）

魚池鄉為台灣香菇主要產地。近年國人重視養生，黑木耳漸受歡迎，部分菇農為分散投資也投入木耳栽培，因當地環境適當品質不錯，前景看好。但今年時而乾旱、時而連續豪雨，造成產量不穩，市場缺貨，價格走俏！

魚池鄉木耳聯誼會連絡人楊國良與菇農韓秀足、沈政儀表示，台灣黑木耳栽培主要集中在嘉義縣中埔鄉一帶，約占全台總栽培量7成；中、北部合計約有90戶，其中魚池鄉30戶、年栽培量400萬個太空包，在全台市場也具一定分量。

今年因氣候影響，加上太空包的木屑用料品質不穩，收成普遍不佳，以現況評估，虧損的農戶恐怕超過4成，勉強打平的大約3成，真正有獲利或小賺的，大約也在3成左右。

一般農產品，產地批發都以公斤計價；但生鮮木耳硬是不同！除批價用台斤計算，且秤重前還需先完成泡水，以維持菌傘厚度與溼潤。在這樣的增重條件下，往年產季之產地價每台斤多為30、40元，但今年早已跨過50元、甚至上看70元。

雖然價格走俏，但因產量不穩難以掌握，農民想要賺到錢，還得碰碰運氣。

魚池鄉農會理事長劉啟行說，除了氣候轉變，問題關鍵還是回歸太空包！台灣長期實施山林禁伐、落實保育，闊葉雜木來源不穩定。若要靠進口，原木進不來、木屑又怕含有雜菌；此況難解，冀望林務局推動短期經濟林，能有好的結果。

(中時 )

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