政院召開823水患復建會議 中央與地方共商救助對策

2018年09月03日 19:04 中時 張理國

0823熱帶低氣壓水患重創南部地區，積淹水退後災後復建工作刻不容緩，行政院於今天中午召開「0823熱帶低壓水災復建專案小組」會議，由吳澤成政務委員、陳美伶政務委員共同主持，主要討論對受災地區各項復建工程及救助措施，出席單位人員包括經濟部次長曾文生、衛福部次長呂寶靜、勞動部次長施克和、行政院環保署副署長張子敬、工程會副主委顏久榮、農委會副主委黃金城、主計總處副主計長陳瑞敏等出席，地方政府則由嘉義縣縣長張花冠、雲林縣秘書長黃玉霜、台南市副市長張紹源、高雄市副市長楊明洲及屏東縣秘書長邱黃肇崇等出席，會議歷時兩小時，對災後後續復建工作充分交換意見。

陳美伶指出，搶救應變階段結束，環境清理等各項工作，在國軍支援與地方政府的努力下已告一段落，各項復原重建工作已積極展開，此次水災雲嘉南、高屏地區民眾受損嚴重，因此行政院特別召開此次跨部會會議，希望透過中央各相關機關提供的各項行政救助措施，全力協助大家回歸正常生活。陳美伶及吳澤成在聽取各地方首長的重建需求，並由與會機關討論後，做出具體決定如下：

一、本次淹水受災較嚴重的縣市政府，請於3日內提送淹水較深，以及淹水日數較多的地點、區域、戶數（以有人居住者為限）的彙整資料給行政院（由災害防救辦公室彙整），也請賑災基金會儘速召開臨時董事會，討論對淹水日數較多且嚴重區域的居民急難救助事宜。

二、道路、堤防坍方或缺口等搶修搶險工程攸關安全，不可停止，必須儘速完成；搶修工程後屬急要的部分，如布袋鎮考試里水門工程，請水利署給予協助，如屬應進行基礎的復建工程，請各縣市陳報工程會並至該會網站登錄。

三、有關水利設施受損搶修部分，請經濟部加速辦理地質改良及防汛道路路面修復等搶俢工作。另本次水災受災縣市如有抽水機汰換需求，請於一週內提報給經濟部水利署。有關下水道清淤部分，請內政部營建署於九月底前完成現勘、評估及清理工作。

四、有關災後家園清理消毒等環境改善工作務必儘速完成，請環保署儘速協助地方政府落實廢棄物清理、死亡禽畜處理及環境消毒工作，並請衛福部疾管署對災後傳染性疾病預防加強防治及衛教宣導。

陳美伶政委強調，有關災後救(協)助部分，行政院長賴清德已指示：從寬、從優、從簡、從速的救助原則，因此，特定區域如有淹水事實，在認定救助標準的處理上，可採取以區塊或線性的街道作為單位，由當地鄉鎮區公所、村、里幹事協助民眾申請救助，以簡化救助認定並加速救助金發放速度；另有災情認定有爭議的地區或個案，除依災害防救法及「水災災害救助種類及標準」規定辦理，並請經濟部水利署協助進行判定，並儘可能簡化申請程序。

對於低窪地區，逢雨則淹的治理方式，陳美伶政委則請內政部營建署研議調整建築技術規則，對於低窪地區進行建築物，如：高腳屋或墊高建築等措施，以長期有效改善地窪地區淹水水患問題。

吳澤成則指示，現在正處於汛期期間，中央與地方仍要提高警戒，對於攸關民眾生命財產安全的搶修搶險工程，要迅即處理，減災工程措施才能有效預防災害發生。

吳澤成及陳美伶最後特別強調，感謝國軍、水利單位及各縣市政府在此次水患的協助，讓搶救、搶險的工作都辦理已完成告一段落，對於後續重建救助對策，中央與地方應該組成堅實、同心協力的團隊，共同為災區復原重建努力。

(中時 )