學生拾獲保育類動物 領角鴞遭利爪刺穿鳥喙

2018年09月03日 18:55 中時 何冠嫻

聯合大學男同學在自己的租屋處捕獲保育類黑眉錦蛇，送至農業處自然生態保育科處理。（何冠嫻攝）

苑裡鎮私立龍德家商學生3日上午7點多，發現鳥喙被自己利爪勾住的貓頭鷹，縣府農業處自然生態保育科獲報抵達後，判定為保育類領角鴞，隨即將牠嘴、爪分開，送到動物醫院處理傷口，另，聯合大學男同學上午也將誤闖民宅的保育類黑眉錦蛇，交給生態保育科處理。

龍德家商學生7點多時，在校園草坪上發現單腳站立、無法起飛的貓頭鷹，立刻通知師長，再由師長通報生態保育科請專員前往處理。保育科專員到場後，判定受傷的貓頭鷹為成鳥，且是二級保育類動物領角鴞，隨即將牠的腳趾從鳥喙中拔除，送往動物醫院，由獸醫縫合傷口。

專員研判領角鴞的口腔遭滴蟲感染，發癢而動腳去抓，不料右腳利爪刺穿鳥喙，卡在下巴處，動彈不得。縣府農業處自然生態保育科長張葦表示，處理好傷口的領角鴞，會送到保育中心收容，待牠傷口復原、去除口腔滴蟲，並經評估確定身體狀況無虞，將再擇期野放。

另外，同一時間國立聯合大學的男同學也把他在自己租屋處內，抓到藏在櫃子裡的小蛇送往生態保育科，經判定，誤闖民宅的小蛇為沒幾個月大的保育類黑眉錦蛇，張葦表示，黑眉錦蛇不具毒性，之後也將找尋合適的地點野放。

(中時 )