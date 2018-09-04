柯基就愛黏TT 聽關鍵字很有fu

Kim領養柯基「豆豆」4年多，彼此相依為命。（柯宗緯攝）

友善列印
中時
柯基「豆豆」相當活潑、親人，備受主人寵愛。（柯宗緯攝）
Kim領養柯基「豆豆」4年多，彼此相依為命。（柯宗緯攝）

上班族Kim領養柯基犬「豆豆」逾4年，以前只有養貓經驗，突然接養狗兒有點不太適應，但「日久生情」，豆豆總愛黏TT，眼中只有主人，彷彿Kim是他的全宇宙；豆豆親近人、不怕生，聽到特殊關鍵字會特別有fu，還愛跟主人討冷氣吹，相當好狗命。

Kim提到，以前養貓比較不需要時間陪伴，領養豆豆的第一天，「說實在有點後悔」，感覺時間被綁住，下班後還得蹓狗，陪豆豆玩耍，但日子久了，他習慣豆豆的存在，就連上大號，豆豆都要守在門口盯著，彷彿怕他消失。

Kim回憶，曾有一次房東兒子不小心將豆豆搞丟，他在住家徒步遍尋不著，徹夜無法入眠，幸好隔日動保處收容所來電通知，有善心人士撿到豆豆，他才卸下心中大石，接到豆豆的那一刻，眼淚差點滾下來，相當自責沒能照顧好牠，有了那次教訓，現在更加惜命命。

豆豆現年6歲、體重16公斤，以柯基犬來說有點過胖，Kim笑說，所以會特別控制飲食、多運動，就怕牠四脂負擔太重，現在右腳關鍵不好，必須吃動物專用葡萄糖胺等保健食品。

他透露，心情不好時，豆豆仿若解憂藥，難過時抱一抱牠向牠訴苦；不過，他唱歌給豆豆時，牠竟然會回敬白眼「像在說怎麼那麼難聽」。牠也不愛被拍照，看到能閃就閃鏡頭，很有自己的個性，倒是聽到「玩玩」等關鍵字才會理人，就是愛撒嬌討拍，豆豆也豐富他的獨居生活。

(中時 )

學生拾獲保育類動物 領角鴞遭利… 漢來飯店揪感心！ 犒賞國軍、教…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。