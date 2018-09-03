紀念軍人節 丁守中發起愛國旗愛中華民國活動

2018年09月03日 18:53 中時電子報 綜合報導

紀念九三軍人節，國民黨台北市長參選人丁守中今天舉辦「向823老兵致敬」記者會，請來多位高齡80的老兵分享當年親臨戰火的經歷。丁守中表示，中華民國才是台灣人民的最大公約數，也是台灣安定繁榮的保證。因此他決定發起「我愛國旗運動」，並請競選團隊製作臉書的國旗大頭貼特效，邀請大家換上新的大頭貼，並在各種場合掛出國旗，一同愛國旗、愛國家。

丁守中也表示，希望支持這項愛國旗活動的朋友，在各種活動都插上國旗，臉書也同步更換國旗大頭貼或框貼，競選團隊在9月中旬還會製作國旗小物，希望大家發揮創意，創造更多我愛國旗、我愛中華民國的活動。

圖／丁守中辦公室 提供

圖／丁守中辦公室 提供

丁守中今天在國民黨中央黨部召開記者會，作了以上表示。並邀請中華民國海軍洛陽軍艦航海下士連城珍、中華民國海軍湘江軍艦補給官陳沼銘、中華民國陸軍第十師師部通訊連下士陳卿等多位高齡8旬且親身經歷過八二三戰役的老兵，講述當年戰役過程及面臨生離死別感想。

他也說，軍人節本應是感念軍人戮力保家衛國的日子，但民進黨副秘書長徐佳青的八二三戰役不當言論，讓軍人尊嚴蕩然無存，導致親痛仇快。一位老兵也在會中激動地表示，自己是「台灣囡仔」，從21歲開始在金門當傘兵，當初要不是有他們這些老兵打仗，今天還會有民進黨？國家還會存在？當時也不是為國民黨，而是為了國家，所以聽到徐佳青講出這些話，他非常憤慨。

丁守中也說，國軍犧牲奉獻、保衛中華民國，但總統蔡英文卻處處否定中華民國的歷史和對台灣的貢獻，盼台獨建國、一心推動去中華民國化，如此只會把台灣推到過去兩岸對峙的戰爭凶險邊緣。

(中時電子報)