陳家豆腐無蛋菜脯旦搞創意 犒賞你的味蕾

2018年09月04日 07:30 中時 張立勳

陳家豆腐是深坑的百年老店。

無蛋菜脯旦。

創意料理：「無蛋菜脯旦」體察顧慮到不吃蛋的素食者顧客的細微需要，研發的全素料理。取用深坑當地板豆腐取代雞蛋，搭配鹹中帶甘甜的菜脯，香煎成金黃色澤的豆腐煎。呈現的視覺與口感，幾乎與一般的平民美食菜脯蛋無異。無需再多餘的沾醬料，即可品嚐到美味可口的創意料理。

店家簡介：遠近馳名的深坑豆腐，老街上數十家豆腐專賣店共同的招牌菜當推豆腐料理，「陳家豆腐」用傳承百年以上手工工法，所製作出的豆腐口感上特別受歡迎，加上供應有葷有素的豆腐料理，與當地山產料理，總是吸引無數饕客到這犒賞味蕾。

推薦可熱食與涼拌的這道「白玉豆腐腦」，以花生做為主要食材，磨成漿再蒸熟放冷後，淋上少許醬油膏和海苔香鬆，淋醬突顯了滑嫩而濃郁的原味，鹹口味的口感吃起來有如豆花般綿密，軟嫩中帶著彈性，好滋味令人難忘。

推出的特色料理有：「三杯黑豆腐」青仁黑豆做成的黑豆腐，加筍片、黑木耳、九層塔，以醬油、糖、素沙茶拌炒，嚼勁介於魚丸和豆腐間，口齒留香。「腸旺臭豆腐」臭豆腐以蔬菜發酵，葷食加大腸頭、豬血；素食加麵腸、菇類、筍片。以辣椒、豆瓣醬作湯底，嗜吃重口味者最愛。「白斬雞」最熱賣的首席周邊菜，放山雞重複浸泡冷、熱水，使肉質扎實滑潤，顧客必點、叫好又叫座的佳餚。

「陳家豆腐」老闆親切又阿莎力，於是許多人從生客變成常帶朋友來的熟客。如今，即使在午後冷門時段，他的「陳家豆腐」仍不時有食客進出。藉體察顧客的細微需要，找到改變消費慣性的著力點，照顧好小眾需要，大眾跟著上門，得以在競爭激烈、強敵環伺的觀光戰區，屹立至今，生意格外火紅，寫下立足老街的傳奇！

(中時 )