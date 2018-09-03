初秋高樓小酌！「失眠月光」品咖啡新浪潮

2018年09月03日 18:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

濃濃的咖啡香飄來！啜飲一口咖啡、搭配時尚甜點與輕食，午後和好友相約景觀餐廳，在空中花園裡天南地北聊天！然咖啡可以深沈，也能和其他飲料變化成多樣面貌！把咖啡當媒介，導入幾款流行和創新的喝法，當咖啡加上通寧水、基酒、檸檬片成為迷幻又唯美的「失眠月光」！中秋前夕，初秋淺嚐啜飲，再浪漫也不過了！

大導演奧森·威爾斯（Orson Welles）曾說，人生中有三樣東西是不可容忍的：涼掉的咖啡、不冷的香檳，和過度興奮的女人。一杯香醇可口的咖啡能激發人的活力、創意，為一天的開始帶來好心情！事實上，咖啡人口日益眾多，在全球各大城市中也總會發現咖啡店足跡，成為這城市美麗的一隅。

風味拿鐵左至右-海鹽焦糖、鐵觀音&早餐茶。（Mega 50提供）

時序更迭，飲料單也要有點變化！來新北最高景觀餐廳喝美酒、嚐美味！即日起到11月30日每天下午2至5點，Asia 49的吧檯職人以「咖啡新浪潮」為名，把咖啡當媒介，導入幾款流行和創新的喝法，既時尚又有韻味！

Asia 49推出濃縮咖啡加通寧水(Espresso Tonic)的時髦組合，名為「失眠月光」，先將義式濃縮咖啡加冰塊以雪克杯快速冰鎮，去除咖啡苦澀，再將之倒入加了通寧水的玻璃杯中，配上一杯自製的桂花糖漿上桌！若想來點刺激的口感，這杯「失眠月光」亦可化身含酒精版本，來客可加點一份基酒調拌入喉，選項有花香風味的接骨木花酒、亦或是果香調性的香橙酒或蜜李酒，香氣多元又有底勁！

另一款玩翻創意的還有「醉漢手沖咖啡」，更是美酒加咖啡的升級版，先將常溫下的煙燻風味威士忌，加入甜苦艾酒和榛果香甜酒調勻，將莊園等級的秘配咖啡粉放在手沖濾杯中，下置威士忌杯，再用前述常溫調酒緩緩均勻沖入咖啡粉末，萃出美酒咖啡，然後以威士忌加冰塊的經典喝法，在杯中加一大塊冰球，慢慢啜飲時，享受微醺回甘的曼妙滋味！

除此之外，風行全球的風味拿鐵也沒缺席，一中一西的選項包含「鐵觀音風味拿鐵」和「早餐茶風味拿鐵」，冷熱皆備，任君選擇，還有純熱飲的「海鹽焦糖風味拿鐵」，Asia 49的製程與坊間最大不同處，是所有風味糖漿一律搞剛自製，馥郁口感柔順自然！

醉漢手沖咖啡。（Mega 50提供）

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(中時電子報)