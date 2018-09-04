古早厝酸湯美人魚 山珍海味的最佳詮釋

古早厝。

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古早厝充滿懷舊風情。
古早厝的酸湯美人魚。

創意料理：「酸湯美人魚」清爽順口的酸菜白肉湯汁之上，一尾銀白耀眼的鱸魚悠游其中，兩道意想不到的料理結合成名符其實的「山珍海味」，湯頭入口由微酸轉為甘甜滋味、酸白菜爽口入味、薄可透光的肉片油而不膩、吸滿湯汁的白嫩豆腐入口即化，另一主角鱸魚的肉質鮮美，沒有絲毫腥味，與湯汁一齊入口毫無違和感。

店家簡介：「古早厝」在深坑豆腐老街已深耕多年，門上矗立著充滿傳統中國風味的巴洛克式牌樓，在深坑老街上的辨識度極高，充滿古典意味的裝潢及牆上多幅懷舊電影海報，讓食客重回早期純樸情境，享受老師傅們做出的扎實滋味，是讓懷舊情感與美食滋味結合的最佳去處。而林老闆卻不甘於故步自封，時時追求創新進步，變化菜色，讓「古早厝」的經營能與時俱進，進而與深坑豆腐街的同業夥伴共同進步。

林老闆曾以一道「日月麻辣臭豆腐」，在深坑多福宴的經典菜色評比中拔得頭籌，創意手法無人能出其右。在這道料理中，吸滿湯汁的白蘿蔔象徵白天的光輝閃耀，米血糕如同黑夜一般低調，兩者結合在牛肚與臭豆腐的精煉湯汁中，就如同是日月陰陽調合，令人驚豔的是在鮮嫩的牛肚下，滿是滑潤順口的牛肉薄片，與豆腐湯汁一起入口，鮮香味道十足。加上豔紅欲滴的燈籠椒點綴其中，色香味兼俱，引人食指大動。令人不得不佩服林老闆的巧思。

今年推出新作「酸湯美人魚」是山珍海味的最佳詮釋，清爽順口的酸菜白肉湯汁之上，一尾銀白耀眼的鱸魚悠游其中，兩道意想不到的料理結合成名符其實的「山珍海味」，湯頭入口由微酸轉為甘甜滋味、酸白菜爽口入味、薄可透光的肉片油而不膩、吸滿湯汁的白嫩豆腐入口即化，另一主角鱸魚的肉質鮮美，沒有絲毫腥味，與湯汁一齊入口毫無違和感，這是由深坑豆腐街名店「古早厝」所推出的創作新味道「酸湯美人魚」。主人林老闆說，豆腐比作美女，女性多好酸甜滋味。「酸湯美人魚」便因此應運而生，可預期的是將會在今年的深坑多福宴中，吸引美食愛好者的青睞好評。

懷舊與創新讓「古早厝」在深坑豆腐街上占有一席之地，憑藉著林老闆的企業化管理及巧思創意，呈現出的是道道極致美味，讓每位消費者帶著滿足的心情步出餐廳，同時期待下著一次的「古早厝」美食之旅。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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