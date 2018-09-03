南投》老村長轉戰或淡出 魚池鄉大雁村長選戰新人對決

2018年09月03日 19:24 中時 沈揮勝

大雁村老村長邱長盛（左）獲選全縣模範父親，未來將選擇過自己的生活。（沈揮勝攝）

帶領村民從921震災中重新站起來的前大雁村長蘇水定（右二），3日拜會魚池鄉農會；他轉換跑道登記參選鄉民代表。（沈揮勝攝）

魚池鄉3日辦普渡，葉建興熱心協助村民搬運普渡供品，運送到遠在中潭公路附近山上的會場。（沈揮勝攝）

陳秋坤為社區爭取到澀水水上平台步道之修復，並主動投入清理工作。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉大雁村是中潭公路進入日月潭的首要「門面」，村內的金龍山及澀水、仙楂腳聚落，都極富知名度。該村3名老村長在這次年底選舉中或淡出、或讓賢、或轉戰鄉代，已完成登記的2名參選者都是政治素人；鄉親期待新人新氣象、有新思維和新作為。

大雁村現任村長謝棟漢，8年前首次參選時，曾在社區信仰中心靈山宮宣讀疏文向玄天上帝稟告，如果能夠當選，最多就作2任；如今期滿，除遵守誓言，也給鄉親一個誠懇與誠實的交代。

謝棟漢在日前參選登記期間，有熱心鄉親贊助5萬元拉他去領表；雖然很多受過他幫忙與服務的村民一再勸進，但他信守諾言，盼給年輕人機會，並未參與登記。這兩天，很多人表惋惜，讓他電話接不完。他讓賢心意已定。

九二一地震重建期間，帶領村民重新站起來的前村長蘇水定，在沈潛8年後，這次選舉轉戰鄉民代表。蘇水定同時也是現任澀水社區理事長，長期投入在地產業重建貢獻頗多，創「澀水皇茶」，擔任日月潭紅茶「拾參村」合作社理事主席。

另位老村長邱長盛，今年獲選為南投縣全縣模範父親，淡出選舉圈、過自己生活。

該村2名完成村長選舉登記者，分別為知名社區解說員、擔任多屆日月潭區漁會代表的葉建興，以及陸軍中校退役、現任澀水社區總幹事的陳秋坤。兩人老家分別在仙楂腳、澀水，正是大雁村人口最多的2大聚落；他們質都不錯，熱誠也夠，就看鄉親如何抉擇？！

(中時 )