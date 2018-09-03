高市本周9場徵才活動 釋出逾千職缺

2018年09月03日 19:05 中時 柯宗緯

高市勞工局訓練就業中心本周辦理9場徵才，提供1,100個以上工作機會，其中「燁聯鋼鐵」招募6名工程師，薪資36K～41K，「國巨」公司招募5名助理工程師，薪資33K起，「光璨綠能」招募4名化學材料工程師，薪資34K，歡迎求職民眾踴躍參加。

9月4日（二）有2場徵才，上午9時30分在勞工局1樓，「先進複材、凱景實業」等4家廠商，釋出技術員、保全員等62個職缺；下午2時在三民就服站，「大眾郵急便、齊家保全、足天下養生館」等5家廠商，聯合招募郵務士、安管員、腳底按摩師等83人。

9月5日（三）有2場徵才，下午2時30分在三鳳文化大樓1樓，「自強發爺、享溫馨旅行社、宮賞國際」等13家廠商，聯合招募儲備幹部、業務領隊、房務員等248人；下午同時間在楠梓區惠民里活動中心，「全家便利商店、燁聯鋼鐵、日月光半導體」等9家廠商，聯合招募儲備幹部、門市人員、儀電人員、工程師等194人。

9月6日（四）有3場徵才，上午10時在仁武區仁和里活動中心，「國巨公司、衛普實業」等6家廠商，釋出助理工程師、會計人員等68個職缺；下午2時在前鎮區興東里活動中心，「漢程汽車客運、光璨綠能」等8家廠商徵求133人；下午同時間「全弘國際實業、嘉鴻遊艇」等4家廠商，在鳳山就服站釋出82個工作機會。

9月7日（五）有2場徵才，上午9時30分在楠梓就服台，「旺詮公司、華泰電子、楠梓電子、日月光半導體」等5家廠商，聯合徵求189人；下午2時「泉勝科技、大量建材」等5家廠商，在鳳山就服站釋出111個職缺，歡迎求職朋友把握機會參加。

各場次徵才訊息可至訓就中心網站（http://www.ktec.gov.tw）查詢，或電洽07-733-0823轉408。

(中時 )