五號烘焙坊 無蛋豆腐起士蛋糕別有一番風味

2018年09月04日 07:30 中時 張立勳

五號烘焙坊的黃金白玉豆腐佐墨爾本黑森林，是豆腐黑巧可力起司蛋糕。

創意料理：「黃金白玉豆腐佐墨爾本黑森林」無蛋豆腐起士蛋糕，披覆冷壓初榨橄欖油黑巧克力。體察顧客的細微需要，為了顧慮到不吃蛋、奶的素食者需要，研發無蛋蛋糕全素料理。用大豆蛋白和卵磷脂，取代雞蛋蛋白，讓蛋糕具有彈性的做法。中間兩層白色的部分純粹都是由豆腐和起司製成，加上橘子、杏桃，然後上下披覆冷壓初榨橄欖油72％的黑巧克力。

店家簡介：五號烘焙坊是深坑老街少有的歐式風情，因為老街這裡賣的是古早味的氣氛及豆腐料理，沒想到卻是道道地地的歐式麵包及冰淇淋，有點突兀，但非常特別！古老傳統且典雅的老磚牆，搭配上西洋風的招牌，別有一番風味！

老闆可是前往澳洲藍帶西點學校學習法式烘焙學成歸國的，賣的麵包、冰淇淋都是十分到味的歐式口味，所以店內的麵包不是一般麵包店可以吃到的，不僅口味眾多，價位也合理，重點是裡面的餡料豐滿，麵包既鬆軟又可口，不會太乾，口感很不錯，可以嘗出麵包本身的麥香。為強調無添加，所以吃不完還需有特別的保存方法，果然，新鮮現吃才是王道!

五號烘焙坊從初代主廚迄今傳承著近五十年手工麵包烘焙工藝。研發不曾停止、自第二代主廚由藍帶學院返台後，為了要達到嚴格管控無添加的要求，除了不使用化學添加劑、反式脂肪，所有的素材，必須在自店控管下完成產品，不使用預拌粉、冷凍麵團，也不使用工廠機器製作的烘焙成品，每一個素材都是在廚房中當日製作，專注在讓每一樣產品都是真材實料，腳踏實地在自己手上親自完成，這是熱情與堅持、也是對客人負責的態度。

(中時 )