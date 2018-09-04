特定寵物業換證倒數 儘速換證以免受罰

2018年09月04日 07:30 中時 張立勳

農委會去年公告修訂《特定寵物業管理辦法》，將貓列入特定寵物，經營犬貓繁殖、買賣或寄養業者須於1年內，即今年10月17日前完成換證，屆期北市動保處將啟動稽查。

為協助寵物業者清楚了解修法內容及申辦注意事項，北市動保處自去年11月起積極舉辦業者說明會及實地輔導，已舉辦多次法規修正、業者申辦許可說明會及座談會，邀請現有特定寵物業業者及經營貓之寵物繁殖、買賣、寄養等相關業者與會。

動保處強調，過去只有經營狗繁殖、買賣、寄養須受特定寵物業管理辦法規範，近年飼養貓的數量大幅增加，此次修法將貓納入特定寵物，販售貓隻以及提供貓寄宿服務的旅館業者，皆須申請，緩衝期只到今年10月17日。

動保處提醒，屆期未取得許可證而經營犬貓繁殖、買賣及寄養業，經查獲將依《動物保護法》裁罰10萬元以上、30萬元以下罰鍰，並不得繼續營業，業者務必加速換證及申辦腳步以免受罰。

動保處長宋念潔表示，此次修訂特定寵物業管理辦法，除大幅度修正飼養設施規範外，也增訂寵物店家的專任人員資格條件，並需有配合的特約獸醫師作為其諮詢對象，及買賣業者需和寵物登記站簽約等規定。

她說，另因北市現行土地使用分區管制規範，寵物寄養及買賣業者申設地點僅能於商業區內有條件經營，若業者有任何疑問或需協助勘察設施是否符合新制規範，皆可致電動保處（02）87897158洽詢。

(中時 )