高市魚類公會捐中元供品 挹注慈濟幸福寒士便當

高雄市魚類商業同業公會響應慈濟高雄分會前鎮幸福志工隊，每週四送素食便當給街友以及弱勢家庭，同時為823水患受災民眾祈福，1日(六)舉辦「中元慶贊普渡」活動，理事長陳信豐(右三)與總幹事劉建雄(右二)代表會員們捐贈白米及普渡物資，表達對弱勢的關切。（慈濟提供）

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陳信豐(右二)代表高雄市魚類商業同業公會致贈白米給慈濟前鎮幸福志工隊，慈濟志工簡靜淑(右一)感謝落實社會責任，關懷在地弱勢鄉親，是幸福志工隊兩年多來，接到最大的物資捐贈。（慈濟提供）

高雄市魚類商業同業公會獻暖，響應慈濟高雄分會前鎮幸福志工隊每周四送素食便當給街友及弱勢家庭，同時為823水患受災民眾祈福，日前舉辦「中元慶贊普渡」活動，公會理事長陳信豐與總幹事劉建雄代表會員捐贈80包白米及普渡物資給幸福志工隊，表達對弱勢關切。

劉建雄表示，漁港冷凍廠業者告知，社區有一群志工兩年多來，自掏腰包買米買菜，每周四烹煮素食便當關懷寒士，讓他覺得很有意義，進而與理事長陳信豐討論，決定共襄盛舉共同關懷弱勢，加上823水患造成雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等縣市農漁業重大損失，因此今年活動也特地為中南部受災民眾祈福。

陳信豐說，公會長期致力於社會關懷，落實社會責任積極參與公益活動，鼓勵公會會員投入各項愛心服務，回饋社會。每年中元節，公會聯合外圍相關行業普渡祭祀，光是今年桌數高達420桌。公會拋磚引玉，帶動會員響應關懷在地鄉親，大家募集80包總重240公斤白米，捐贈給幸福志工隊。

幸福志工隊發起人之一的慈濟志工簡靜淑，感謝公會愛心不落人後，成立兩年多來第一次收到這麼大的捐助，對所有付出的志工與社區民眾，都是一份肯定，公會與所有捐贈者的善心，象徵產業與在地社區緊密結合，更是幸福志工隊繼續提供街友膳食援助的動力。

慈濟志工趙亮嘉指出，祭拜拆封後的白米，保存期限約三個月，超過期限就容易長米蟲，若能將民眾吃不完的新鮮白米蒐集起來，透過幸福志工隊烹煮成愛心便當，以公園發放方式，讓街友得以溫飽，既不浪費糧食又可做公益，可說是一舉兩得。

慈濟基金會指出，隨著社會轉型，有愈來愈多的家庭陷入弱勢邊緣，包括高雄市在內，也有許多需要協助的家庭，高雄市漁會的善舉能發揮拋磚引玉精神，鼓勵民眾減少不必要的浪費，行善布施，讓更多善心人士或企業團體能對弱勢族群表達實質關懷。

(中時 )

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