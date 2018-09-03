夜問打權》93軍人節 竟遭蔡政府冷處理？

9月3日《夜問打權》來賓：董智森（右起）、張安樂、帥化民、徐弘庭、鄭師誠、黃暐瀚。（圖／中視提供）

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中時電子報
綜合報導

夜問打權，九月三日起，延長為兩小時，在中視新聞台播出！

九三軍人節，保衛國家安全、守護家園，向國軍致敬！抗戰國軍380萬傷亡，對岸定為抗戰紀念日，蔡政府不慶祝為去中？不承認歷史只為台獨？823泡戰，國軍投入救災，國軍救災疏運、送便當、清死豬，93軍人節竟遭政府冷處理？蔡政府要國軍苦民所苦，取消軍人節慶祝活動？蔡政府只有救災才想到國軍？救災是英雄，退伍是米蟲？蔡政府對國軍的正義何在？

誰是無良媒體人？誰在公然詆毀？彭文正為何不回家照照鏡子？彭文正批遭詆毀，夜問打權多次邀統獨辯論，怎麼不敢來？中華民國不合彭意，黃智賢被彭罵無良只因守憲法？彭文正鼓吹台獨，卻想當美國人爸爸？台獨別人的囡仔死不完？彭文正在節目中要黃偉哲回家訓妹妹？這是台獨媒體人的價值？

陸開放台胞居住證，蔡政府擬回台須證記，要列黑名單？陸推台胞居住證便利台灣人！陸委會竟說：存在諸多風險？台胞居住證台獨稱應以雙重國籍來管理，兩岸同屬中國何來2國？台獨批台胞居住證=認一中？中華民國難道不是一中？兩岸都是中國人，辦台胞居住證為何不行？

政治干預體育？東奧正名公投台獨一意孤行，若過關…中華奧會恐停權，恐讓選手失去競賽舞台！台獨還不放過體育嗎？東亞青運主辦權遭拔，還想害東奧失門票？國際奧會表態不挺正名，東奧公投明知不可能，還硬要打假球？國策顧問紀正:挺公投非挺台獨！紀正不是說謊？東奧正名公投內文明明是台獨還要拗？獨派力促東奧台灣正名公投，為明年台獨公投試水溫？

今天晚十點，中視新聞台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

張安樂(中華統一促進黨總裁)

帥化民(前立法委員)

徐弘庭(台北市議員)

鄭師誠(資深媒體人)

黃暐瀚(資深媒體人)

(中時電子報)

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