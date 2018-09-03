加油完丟一袋錢！員工刺到手流血罵：能不能別害人

2018年09月03日 19:19 中時電子報 莊楚雯

錢袋裡藏滿生鏽的訂書針。(翻攝自「爆怨公社」)

錢袋藏訂書針，還敢拿出來害人？這名加油站員工幫同事數一袋客人給的1元硬幣，誰知裡面竟藏了數十根生鏽訂書針，害她慘被針刺、手指頭破皮流血，無奈PO文「只要是錢，沒有理由不收，但能不能別這樣害人….」，提醒大家收一包零錢時，要特別小心。

受傷員工在「爆怨公社」發文，說這名奧客一個人加190，丟了一袋一塊錢給同事就騎走了，「同事第一次遇到不知道要攔，當天星期五車子比較多，同事拜託我把零錢算一算，少的話他在補進去」。

但原PO一打開錢袋，裡面散發出一股發臭味道，不像是銅臭味，她想說這都是錢，沒不收的理由，將手伸入錢袋，「刺痛感從大拇指食指中發出來，發現不對立刻抽手」，趕緊叫同事幫忙拿圓盤「一倒出來，我的天！一堆訂書針，有粗有細，全部都生鏽！」

原PO又痛又無奈地說「只要是錢，我沒有不收的理由。但能不能不要這樣害我們，什麼心態？卡在圓盤洞裡用水沖也沖不掉，最後只好拿尖嘴鉗！」如此惡劣行徑讓網友們怒批太誇張，「好好做人很難嗎？」、「直接公布監視器畫面，看是那個騎車的，太惡劣了吧」、「丟回去給他啊！這人明明垃圾！」、「3年內沒打過破傷風的話，記得去醫院打，然後要向公司報職災啊~」、「去醫院打破傷風外，還要做愛滋篩檢比較保險」。

(中時電子報)