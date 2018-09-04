新竹》陳啟源4格漫畫選舉輕鬆一下

2018年09月04日 07:06 中時 陳育賢

尋求連任的新竹市無黨籍香山區議員參選人陳啟源，本人因極為幽默時常脫口就能讓人會心一笑，因此有冷面笑將之稱，選前100天起，他與網路「小編」一同將兩人在辦公室的「日常」，編寫成臉書4格漫畫笑話，紓緩緊繃的選情，果然引起廣大迴響，選舉也可以很輕鬆！

綽號「香山阿源」的陳啟源臉書在選前100天起，開始推出4格的漫畫小品，內容是他與小編的日常對話與相處模式，由於陳啟源平日總是微笑掛在嘴上，有時甚至愛搞笑，本來就相當親民，而當他要講笑話時反而是一臉正經，但說出的話卻又讓人直發笑，因此有冷面笑匠之稱，早已是議會不分黨派的受歡迎人物、笑話王、開心果，有他之處就是歡笑聲不斷。

鑑於選舉期間大家的情緒都比較緊繃，平日總喜歡以輕鬆姿態迎人處事的他靈機一動，與辦公室助理商討，將兩人相處、對話的日常編畫成4格漫畫小品，由於內容逗趣，娛樂了臉友與支持者，一時受到廣大迴響。

陳啟源說，選舉不一定只能呼口號、凍蒜聲不斷，搞得亂緊張的，不然就是嚴肅的要命，大家都深怕說錯一句話似的。

而4格漫畫就好像5、6年級生最愛的幽默小品老夫子或烏龍院等漫畫，雖然只是短短4格，但畫中主角經過卡通式的風格改變，有時甚至不用文字或就算是冷笑話1則仍能引人發笑，他的目的就是這個，希望藉由他與小編的對話，也讓大家放鬆一下。

就像其中1篇，小編跟他說數學證明了兩個白痴加在一起會很慘，原來是87+87=174（一起死），知道的人可能覺得冷，但仍然不難笑，呵呵。陳啟源臉書：https://www.facebook.com/ChenChiYuanGoGo?ref=br_rs。

(中時 )