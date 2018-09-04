嘉義》市議員里長選舉有夫妻、兄弟檔

2018年09月04日 07:07 中時 廖素慧

嘉義市王田里長吳俊達（右）首次參選東區議員，搭檔好鄰居侯家琿競選里長。（廖素慧攝）

嘉義市仁義里長徐國榮（左）首次參選東區議員，搭檔妻子許美雅競選里長。（廖素慧攝）

嘉義市議員選舉共43人角逐23個名額，84個里，有150人登記參選里長，競爭最激烈的是西區劉厝里5人搶1席，其次是東區文雅里、興村里各有4人搶1席，議員及里長選舉有夫妻檔、兄弟檔、鄰居檔互相搭配競選。

西區劉厝里有2900餘戶、8100餘人，公民數6500餘人，是嘉義市最大里，民進黨籍里長許明對轉換跑道角逐西區議員，他秉持一貫親力親為服務里民的作風，參選議員也靠一部廂型車當作「行動競選總部」跑透透，而里長的缺，有5人競爭，僧多粥少，全市里長選戰中最激烈。

東區王田里長吳俊達也轉戰東區議員，與他交情好的鄰居侯家琿競選里長，2人搭檔組成「好厝邊」檔，前里長馬久彥上次意外失利，此次捲土重來，志在必得，將以他曾連任數屆里長的深厚實力再打拚1回。

東區仁義里長徐國榮欲更上層樓，挑戰東區議員選舉，推出妻子許美雅出馬參選仁義里長，夫唱婦隨，夫妻都打選戰，對戰也參選里長的民進黨籍吳敏德。

獲國民黨提名的新人藍力凱首次挑戰東區議員，其兄藍俊偉也首次參選興村里長，兄弟檔各自努力爬山，興村里有4人角逐里長，現任里長梁炳文絲毫不敢大意，步步為營深耕固基。

(中時 )