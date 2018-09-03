台中市長林佳龍伉儷 庇護工場做月餅邀民眾愛心認購

2018年09月03日 20:02 中時 黃國峰

瑪利亞基金會執行長陳美鈴（右1）、台中市長林佳龍（右4）、市長夫人廖婉如（右3）、社會局長呂建德（左1）3日下午到財團法人瑪利亞基金會烘焙庇護工場，與學員們一起推薦中市身心障礙機構及慈善團體的中秋禮盒。（黃國峰攝）

中秋佳節的禮品銷售，一直都是身心障礙機構及慈善團體的重要收入，為促銷相關禮盒銷售，台中市長林佳龍與市長夫人廖婉如3日下午到財團法人瑪利亞基金會烘焙庇護工場，與學員們一起做月餅。呼籲大家送禮時優先考慮身障朋友用心製作出來美味、好用的產品，期望今年台中可順利達成6.8萬盒的銷售目標。

台中市長林佳龍伉儷及社會局長呂建德在財團法人瑪利亞基金會執行長陳美鈴的陪同下來到庇護工場，並由三位學員指導下，學習如何壓製餅皮、包內餡、搓圓等，過程中笑聲不斷，林佳龍還糗沒包好的都是呂建德做的，也打趣說這也是他跟夫人一年一度的約會方式了。

林佳龍表示，目前台中市共有25家身心障礙機構與庇護工廠，教導身心障礙者製作如月餅、餅乾、麵包及手工皂等產品，以協助身心障礙朋友能習得一技之長，進而就業與自立。由於中秋節代表團圓之意，如果送禮時能優先考慮他們靠著自己的努力所做出來美味、好用的產品，不只是多一份溫暖做公益，也能照顧更多的人。

中市社會局表示，以實際的購買行動，表達對身障朋友的支持外，還有抽獎活動可參加。只要於台中市25家優先採購身心障礙福利機構團體及庇護工場消費滿500元即贈1張抽獎券，有機會抽中電動車、平板電腦等獎項。

(中時 )