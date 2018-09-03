等6年、流產3次終於湊足「好」字！嚴立婷生女「人生更完整」

2018年09月03日 19:45 中時 林淑娟

嚴立婷生了女兒後人生更完整。（媽媽寶寶提供）

嚴立婷生了女兒後人生更完整。（媽媽寶寶提供）

「在經歷了3次流產後，內心已經放棄生第二胎時，女兒就突然來了！」從嚴立婷生兒子的慘烈經驗至好不容易有了女兒的這段過程中，所面臨的身心考驗，令人深感不捨。歷經近6個年頭，「好」字終究如願湊足。

嚴立婷說，女兒Tammy誕生後，對整個家庭來說是莫大的喜悅，但當眾人的目光與關愛的言語全圍繞在這個新成員的身上時，原本集寵愛於一身的兒子Willson大受影響。生產及坐月子的這段期間，雖然她一邊享受得女的喜悅並忙於照顧新生兒，卻也擔心兒子的狀況，加上幼兒園老師感受到Willson變得比較沒有安全感，讓她更是憂心忡忡。

尤其是Tammy剛出生的時候，幾乎所有人看見Willson都會問他：「妹妹出生了！你開不開心？」、「你愛不愛妹妹」，曾經有一次，Willson的外婆拿媽媽和妹妹的照片給他看，他撇開頭只留下一句：「有什麼好看，我看過了。」透過媽媽的轉述，她得知這個狀況後「背都涼了」。她很怕兒子認為「媽媽被妹妹搶走了」，所以將自己在醫院不舒服、打針、吃藥等訊息都和兒子分享，讓他知道，媽媽是身體不舒服，才需要待在醫院與他分開，並不只是有了妹妹，而懂事、體貼的Willson也漸漸不再拒絕了解有關媽媽和妹妹的一切。

談起才5個多月大的Tammy和Willson有什麼最像的地方時，嚴立婷毫不猶豫地說：「長相，他們根本就是雙胞胎！」她表示，男孩女孩真的不一樣：「Tammy是個很穩定的孩子，很少哭鬧，也很容易安撫，有時候還會突然來個天使般的笑容，讓你的心瞬間融化，再煩、再累也都不重要了。」雖然相較之下，嬰兒時期的Willson較磨人，但或許也是因為有了收服小磨娘精的經驗，才讓她照顧雙寶更顯游刃有餘。

Tammy和Willson的特質雖截然不同，但在睡前都非常需要父母的陪伴，兒子需要被哄到完全入睡的狀態才能放下，一有風吹草動就會驚醒，現在的Willson睡前仍需要父母其中一方陪伴，嚴立婷指出，有一次老公不在，她在哄兒子睡覺時，突然傳來女兒的哭聲，此時Willson在半夢半醒的狀態下說：「妳先去顧妹妹，她還小，比較需要妳。」那一晚，Willson真的自己獨自入睡，讓嚴立婷相當佩服兒子。

都說「女兒是爸爸上輩子的情人」，嚴立婷在有了女兒之後也非常認同，她擔心未來老公會被女兒吃死死，星座專家唐綺陽老師曾經告訴她：「你們夫妻兩個土象星座，生了兩個風向星座的孩子就注定要被吃死死，妳只要記得一句話，兒孫自有兒孫福，要學會早點放手！」她笑說：「有了女兒之後，真心覺得我老公有人格分裂症，他可以一臉嚴肅的指責我，下一秒面對女兒卻又充滿愛意。」不過，她目前也是對女兒完全沒有抵抗力。

「經歷過3次流產的經驗後，我告訴自己，或許命中注定就只有1個孩子，但當發現自然懷孕，而且又是個女孩，那種從地獄回到天堂的感覺真的難以言喻。」嚴立婷認為有了女兒後，勢必要更努力，雖然肩上的擔子更重了，但這卻也是她的動力來源。

她期許可以給孩子一個無後顧之憂的環境，讓他們能更勇敢活出自已的人生，她笑說：「以前可能每年會有預算買幾個包給自己，現在多了女兒，在下手前會先考慮到未來，或許再經思考就不買包包了。」「感謝過去的荒唐，讓成為雙寶媽咪的我，可以在打拚工作與照顧家庭中取得平衡，造就現在成熟的自己。」

(中時 )