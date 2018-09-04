大小象龜吃東西 憨憨萌樣超療癒

2018年09月04日 07:30 中時 呂妍庭

蘇卡達象龜「大小蘇」個性活潑，庭院裡來去自如。（呂妍庭攝）

蘇卡達象龜「大小蘇」個性活潑貪玩，是楊曜宇兒子最佳玩伴。（呂妍庭攝）

只要騷騷「胖達」的後腿，牠就會「站起來」，直挺挺不動，非常古椎。（呂妍庭攝）

楊曜宇一家對「胖達」和「大小蘇」十分疼愛。（呂妍庭攝）

台南市消防員楊曜宇家中有3隻保育級陸龜，重達20多公斤，背甲長50公分的「胖達」是世界第二大象龜「亞達伯拉象龜」，兩隻蘇卡達象龜「大蘇」、「小蘇」算是胖達的小弟妹，每當胖達緩步前行時，大蘇、小蘇就在牠身邊快速遊走，形成強烈對比，尤其3隻陸龜靠在一起進食，憨憨萌樣超療癒，讓楊曜宇一看一個多小時也不會膩。

楊曜宇說，之前在服務的隊部曾撿到一隻台灣斑龜，短暫飼養後，開始興起養陸龜的念頭，經過資料搜集下定決心要養特別一點的龜種，半年前把出國旅費省下來，花了12萬元買下5歲的「胖達」和數月大，每隻要價4、5000元的「大蘇」、「小蘇」，並取得飼養許可。

為讓當時已身長47公分的胖達住得舒服，楊曜宇不僅為牠量身打造有保暖燈具的小木屋，住家門前種菜供三寶食用，平日則任由大小陸龜在自家庭院四處遊走，甚至因胖達的龜殼色調和石椅很像，「偽裝」太成功，一度發生太以為胖達離家出走的插曲。

楊曜宇全家把大小象龜照顧得無微不至，楊曜宇念小六的兒子因為三寶作伴，即使失去第一次出國旅遊機會也毫無怨言，常常主動負起幫胖達、大小蘇準備食物，清理大小便的工作，受訪時因抓著大小蘇被噴了一手尿，仍皺著眉頭說，胖達放屁更大聲，尿尿像洩洪一樣。

一家人形容胖達步伐很緩慢，吃東西時超療癒，能吃上一個多小時才休息，「看了心情就很愉悅」。由於亞達伯拉象龜很長壽，最長可活到2、300歲，體重重達2、300公斤，楊曜宇說已有心理準備要一輩子都養育胖達三寶，也相信子孫會接手照顧，讓胖達、大小蘇成傳家寶。

(中時 )