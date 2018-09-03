颱風假值班 北市府留守孤男寡女上演「狼來了」

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

颱風天雖然放「颱風假」，但是公家機關依規定都得有人「留守」，台北市政府某單位正好有一對男女同事在辦公室裡值勤，男職員見四下無人竟色膽包天，不但強襲「親嘴」，還跨坐女同事大腿性騷，這名受驚女員工推開「色狼」，一狀告進警局。

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但是被告的市府男職員矢口否認性騷，他辯稱當天有在早上做了一個「開玩笑的動作」，推女同事的椅子並靠近她頭部兩側，他還辯稱遭指控他第一次強吻時，當時他外出去處理傾倒的路樹，根本不在辦公室內。

法官查閱被害人在當天凌晨2時40分許，有用LINE向友人傳訊說：「竟然有一個男同事跑來…抱住我的頭往我的嘴親下去！！還好我擋了一下，結果他親到鼻子。」早上7時15分許又傳訊：「又被強吻了脖子2下。」

法官認為被害女員工與被告僅為同事關係，並無其他特殊情誼，並沒有誣陷該男的理由，且其他同事也證明被告男子凌晨2時許已回到辦公室，認定被告確有對女同事強吻、跨坐，兩次性騷擾犯行各處拘役40天、50天，合併應執行刑80天，可易科罰金8萬元。可上訴。

判決書指出，被害女子二年前「梅姬」颱風襲台，她與被告男留守辦公室，《蘋果即時》報導指出，凌晨2時40分許，該男看她專心在處理文書毫無防備，竟突然走近她座位彎下腰意圖強吻她，她感到有東西靠近，一個閃身嘴唇雖然躲過，但鼻子卻被親到，她拿起毛巾擦拭鼻上口水，對方還還罵了她一聲「髒」。

同日早上7時許被害女子在看合約，該男竟又過來把她的椅子轉過去，然後整個人跨坐到她大腿上，並強吻她，她左閃右閃，但脖子的左右兩側還是各被親了一下，她嚇到整個腦子放空，但該男親完起身回自己座位。

(中時電子報)

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