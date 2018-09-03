上蹲式／坐式馬桶哪個好？專家從「肛門直腸角」揭結果

上蹲式vs.坐式馬桶哪個好？專家從「肛門直腸角」揭結果。（圖/達志影像）

友善列印
中時電子報
蹲式馬桶v.s坐式馬桶，哪個比較好？｜你不知道的冷姿勢（影/三個字SunGuts YouTube）
上：坐著上廁所的受測者的肛門直腸角小非常多，指直腸無法打直，這也是蹲著會比坐著排便更順暢的原因。中圖與下圖:坐著上廁所時，在前方放置小板凳將腳墊高，建議挑個較高的板凳來用，使身體與髖關節角度小於35度（如同使用蹲式馬桶一樣），讓肛門直腸角度變大而幫助排便。（圖/翻攝自三個字Sunguts YouTube）

一般來說住家普遍是習慣使用坐式馬桶，但到了公共廁所時就，又會因為不想與別人有肌膚之親而選擇上蹲式馬桶。物理治療師「三個字Sunguts」曾拍攝影片，分析「蹲式馬桶v.s坐式馬桶，哪個比較好？」他指出用人體構造「肛門直腸角」來看，其實上蹲式馬桶會比較有優勢。

「三個字Sunguts」提到，過去農業社會裡大多家庭都以蹲式馬桶方便，但隨著時代演變，家家戶戶取而代之的是坐上去舒適的坐式馬桶。「三個字Sunguts」引述研究指出，「其實我們人體的構造，還是比較適合蹲著上廁所的，因為與『肛門直腸角（Anorectal Angle）』息息相關」。

研究發現，比起使用蹲式馬桶，坐著上廁所的受測者的肛門直腸角小非常多，指直腸無法打直，這也是蹲著會比坐著排便更順暢的原因。另外，受測者使用蹲式馬桶時腹部壓力，比蹲式的要大上許多，表示坐著排便肚子需出較多力才能順利排出糞便，長期下來容易出現深層靜脈栓塞或痔瘡問題。

如真想使用坐式馬桶，但又想要擁有蹲式馬桶的優點的話，「三個字Sunguts」提供一個替代方案，即為坐著上廁所時，在前方放置小板凳將腳墊高，建議挑個較高的板凳來用，使身體與髖關節角度小於35度（如同使用蹲式馬桶一樣），讓肛門直腸角度變大而幫助排便。許多網友看了詳細的解釋，紛紛留言「蹲太久腳很痠啊～」、「在外面用蹲的，在家會踩板凳上坐式的，身體也會前傾」、「我很討厭坐式馬桶拉屎水花濺起來噴到屁股的感覺，能用蹲的就用蹲的」。

(中時電子報)

神秘沙灘恐怖大浪奪人命 專家指出關鍵原因

台中市長林佳龍伉儷 庇護工場做… 獨家》華航罷工落幕！ 何煖軒首…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。