賴揆：108年度文化部預算首突破200億顯示重視文化事化

2018年09月03日 20:12 中時 張理國

賴揆今天主持「行政院文化會報」時表示，行政院會近期通過108年度中央政府總預算案，其中文化部預算數額達202.83億元，首度突破200億元，較107年增加24.49億元，成長13.7%，且文化部主管預算占中央政府歲出總額首次超過1%，顯示政府重視與支持文化事務。

賴揆指出，他去年上任時，將「文化台灣」列為施政目標之一，希望透過厚植文化國力，強化台灣競爭力。行政院也核定「前瞻基礎建設」的「文化生活圈建設計畫」，整建軟硬體充實地方文化生活，並重視地方文化特色的保存發揚與歷史重建。

賴揆強調，文化事務是文化國力展現，需各部會、地方政府及民間全力參與，文化會報的召開將強化橫向聯繫，整合資源，共同推動國家文化政策，並借重各民間委員的專業、經驗與視野，讓台灣文化向下扎根。

賴揆聽取教育部與文化部共同推動的「美感體驗/文化體驗教育」報告後表示，兩部會合作建立媒合及共創系統，結合文化、教育及民間資源發揮綜效，提供學生更多接觸及體驗文化藝術機會，請積極推動，並邀請相關部會及地方政府共同合作，開發推廣包括客家、原住民及新住民等不同族群文化內容、各類文化資產等體驗方案，以提供學童更多接觸藝文機會，讓美感教育從小扎根，並促進文化發展。

針對「強化國公有文化資產保存活化及再利用」報告，賴揆指出，爲利國公有文化資產保存活化及再利用，請各部會盤點經管文化資產狀況，未辦理基礎調查及修復再利用研究的文化資產，於明（108）年度先以年度預算推動。另爲妥善應用政府資產，中央各機關如有增置或租賃廳舍需求，應優先考慮利用國有非公用文化資產或財產。

賴揆表示，國公有文化資產保存活化再利用是各管理機關的責任，請積極辦理，並請文化部予以協助。另請文化部研議精進文化資產的指定及登錄規定，儘量明確相關標準，並規劃協助文化資產所有人與管理人的有效措施，以提高保存共識，確實維護珍貴文化資產。

有關「建構文化內容產業生態系重點計畫推動報告」，賴揆指出，建構文化內容產業生態系，有助提升文化內容應用，帶動產業發展。請文化部積極溝通，爭取「文化內容策進院設置條例」草案，早日完成立法。

賴揆並指示，未來「行政法人文化內容策進院」成立後，國發會國發基金管理委員會、金管會、經濟部及科技部等部會，應共同參與文策院董事會決策，並促進所管財團法人多元合作；通傳會應持續與文化部共同針對傳播法制、國內市場秩序、國際整體戰略等方面研商與討論，建立合宜規管機制；通傳會、經濟部與文化部應共同討論訂定文化保留原則，以兼顧國際經貿自由及我國文化經濟規模的對等性、文化底蘊的特殊性，以強化本國文化傳播權，打造多元國際通路。

另針對會中政務委員張景森所提的本國節目自製率規管問題、民間委員魏德聖導演建議的公營媒體減少委外製作，賴揆也請文化部儘速研商解決。

(中時 )