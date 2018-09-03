活摘器官案王威中罵自己人又突刪文 謝寒冰酸：僅2小時正義

2018年09月03日 20:05 中時電子報 黃麗蓉

綠議員王威中已刪的臉書全文。（翻攝自謝寒冰臉書）

出版社「蝴蝶蘭文創」在媒體刊登全版廣告砲打台北市長柯文哲，指控柯對移植器官來自法輪功成員知情。友柯的民進黨議員王威中跳出來痛罵自己人，沒多久就刪文了，名嘴謝寒冰在臉書酸說，才僅2小時的正義感！

謝寒冰指出，綠營重提4年前藍營打過無效的柯P「活摘器官疑案」，王威中跳出來痛罵自己人非常丟臉、噁心，然後他就刪文了⋯⋯。持續2小時的正義感對上4年後才甦醒的良心，謝寒冰說自己真心覺得一個人不夠奇葩的話，絕對沒資格加入民進黨！

謝寒冰點出，王威中後來180度大轉彎，指作家吳祥輝刊登的廣告內容，應該要對自己負責，有人聯想和民進黨有關，這是非常不公平的，該廣告和民進黨一點關係都沒有，應該要予以澄清。謝寒冰不禁喊話：「威中兄，你的臉書已經被人截圖了ㄟ，那個聯想的人，不就是你自己嗎？」

以下為綠議員王威中已刪的臉書全文：

「請問發文者的腦還活著嗎，還是已經被摘除了？非常丟臉。難道我們已經不會堂堂正正對決了嗎？丟這種早已被原作者澄清過的假新聞出來，打擊對手形象，有用嗎？看到今天line上面各群組不斷轉載這個新聞，我只覺得太噁心了。就算基本盤真能因此回來一些，但中間選民又跑掉更多了，成就的又是發文者個人與他的出版社，犧牲的是整個黨的形象。這到底是考驗選民智商，還是考驗黨內同志的智商？」

網友說：「他點出黨內同志的智商不是一般的低...黨內啟動機制FB馬上移除發文。」、「問題是，民進黨都是這樣打選戰啊，一個沒腦的，還有千千萬萬個沒腦的，當然他自己也好不到哪裡去。」

(中時電子報)