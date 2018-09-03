活摘器官案王威中罵自己人又突刪文 謝寒冰酸：僅2小時正義

民進黨台北市議員王威中。（資料照片，葉書宏翻攝）

友善列印
中時電子報
綠議員王威中已刪的臉書全文。（翻攝自謝寒冰臉書）

出版社「蝴蝶蘭文創」在媒體刊登全版廣告砲打台北市長柯文哲，指控柯對移植器官來自法輪功成員知情。友柯的民進黨議員王威中跳出來痛罵自己人，沒多久就刪文了，名嘴謝寒冰在臉書酸說，才僅2小時的正義感！

謝寒冰指出，綠營重提4年前藍營打過無效的柯P「活摘器官疑案」，王威中跳出來痛罵自己人非常丟臉、噁心，然後他就刪文了⋯⋯。持續2小時的正義感對上4年後才甦醒的良心，謝寒冰說自己真心覺得一個人不夠奇葩的話，絕對沒資格加入民進黨！

謝寒冰點出，王威中後來180度大轉彎，指作家吳祥輝刊登的廣告內容，應該要對自己負責，有人聯想和民進黨有關，這是非常不公平的，該廣告和民進黨一點關係都沒有，應該要予以澄清。謝寒冰不禁喊話：「威中兄，你的臉書已經被人截圖了ㄟ，那個聯想的人，不就是你自己嗎？」

以下為綠議員王威中已刪的臉書全文：

「請問發文者的腦還活著嗎，還是已經被摘除了？非常丟臉。難道我們已經不會堂堂正正對決了嗎？丟這種早已被原作者澄清過的假新聞出來，打擊對手形象，有用嗎？看到今天line上面各群組不斷轉載這個新聞，我只覺得太噁心了。就算基本盤真能因此回來一些，但中間選民又跑掉更多了，成就的又是發文者個人與他的出版社，犧牲的是整個黨的形象。這到底是考驗選民智商，還是考驗黨內同志的智商？」

網友說：「他點出黨內同志的智商不是一般的低...黨內啟動機制FB馬上移除發文。」、「問題是，民進黨都是這樣打選戰啊，一個沒腦的，還有千千萬萬個沒腦的，當然他自己也好不到哪裡去。」

(中時電子報)

文章來源：謝寒冰臉書

賴揆：108年度文化部預算首突破2… 苗栗》徐耀昌18鄉鎮市幹部會議　…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。