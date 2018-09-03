苗栗》徐耀昌18鄉鎮市幹部會議　引發2前縣長隔空交火

2018年09月03日 20:19 中時 陳慶居 、何冠嫻／苗栗報導 、何冠嫻／苗栗報導

國民黨徵召競選連任的徐耀昌陣營，3日下午在苗栗千璽會館召開18鄉鎮市幹部聯誼，會中推薦立委陳超明、徐志榮分別擔任縣競選總部主任委員和總幹事，執行長為農田水利會長謝福弘，前縣長張秋華、傅學鵬為榮譽主委，另有顧問團及後援會等組織，納入劉、黃兩派重量級人物、地方大老和知名企業聞人。

由於國民黨籍的前縣長劉政鴻，數度技巧性為民進黨禮讓的無黨籍參選人徐定禎站台，這次大會意外擦出火花。無黨籍的傅學鵬表示，劉擔任多屆立委和2任9年縣長，都由國民黨提名受黨栽培才有此成就，如今非但未挺藍營自家人，反支持對手陣營，劉這麼做恐讓自己晚節不保。

劉政鴻則發表聲明反批徐陣營指出，4年前曾挺徐並出任主委，但鄉親抱怨建設幾乎停滯，提名前曾向黨中央反映，無奈仍執意提名，教他情何以堪。另有部分鄉鎮市黨已提名人選，徐又派人馬對殺，讓他看不下去；劉另批傅學鵬也曾以「傅綠合」與民進黨合作，現又插手國民黨家務事。

然徐陣營服務處主任林佛樹回應，徐耀昌推行縣政、走訪各鄉鎮時，經常講起劉前縣長對苗栗的用心與建設，面對年底大選，林呼籲身為國民黨忠貞黨員的劉前縣長，千萬不要被對手利用，打擊同志，讓親者痛仇者快。鄉鎮市長選舉部分，徐耀昌認為在民主社會，應尊重個人參政權利，但不會叫誰選或不選。

至於所謂「人事紅包」之說，林佛樹說，徐耀昌擔任鎮長、立委及縣長20多年，對於人事請託案等，從未收過紅包，從政多年來，始終如一。徐在議會接受議員質詢時，更曾說過，如果當事人能明確舉證縣府團隊中有人收紅包者，他將頒發50萬元獎金，並把當事人移送法辦，絕不寬貸，現在依然有效。

(中時 )