獨家》華航罷工落幕！ 何煖軒首次表態 樂見「勞資達共識」

中華航空董事長何煖軒。（本報系資料照片）

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中時電子報

兩個月前桃園機師工會發起合法罷工投票行動，甚至預定將在中秋連假發起罷工活動，屆時恐怕影響大量民眾搭機權益，勞資雙方溝通協調下達成協議，終止罷工活動，對此華航董事長何煖軒今發出一封信給華航同仁，首度表態樂見事情圓滿落幕，感到相當欣慰。

中時電子報獨家取得何煖軒的信件內容，裡頭提到，延燒近兩個月的桃園機師工會罷工投票風波，30號在桃園市鄭文燦市長見證下，正式畫下句點華航以飛安與紀律不打折扣的前提下，基於照顧員工一視同仁、降低旅客衝擊及避免影響社會大眾，經過多次協商後終與工會代表達成共識，對於勞方願意以理性協商取代罷工，我與全體同仁一樣感到欣慰。

何煖軒指出，華航的談判團隊在極短時間內，針對罷工情境運籌出具體有力的營運應變方案，並不斷提醒勞方尊重公眾權益及公司內部治理立場，樹立了極佳的勞資互動典範。

另外何煖軒也提到，大部分員工都是中立溫和的，罷工鼓吹者也許口號激情言詞犀利，但內容的務實與合理與否，才是大部分員工所關心的，其中有一批力挺華航的機師同仁，甚至願意在關鍵時刻伸手應援，表明「無條件出勤」擦亮了華航機師令人尊重的招牌，未來這些機師也都是華航拓展版圖的重要骨幹。

最後，何煖軒提到，交通運輸業尤其是航空業，對國人而言有重要的公共性，勞資衝突絕不能一再影響無辜乘客與大眾權益，也期盼公部門拿出魄力，務實思考航空業罷工相關行政配套，期盼未來勞資繼續理性溝通，讓激情的言論逐漸走向務實、理性、互諒及尊重法治。

(中時電子報)

華航董事長何煖軒聲明稿全文。

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