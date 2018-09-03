焚化再生粒料環保又實用 中市提高使用率

2018年09月03日 20:22 中時 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府推廣焚化再生粒料百分百在地化使用，應用於基地及路堤填築、道路級配粒料底層及基層、低密度再生透水混凝土、瀝青混凝土等，為鼓勵更多工程與環保單位合作，環保局舉辦應用工程實務研討會，邀請內政部營建署南區工程處長吳瑞安及義守大學土木與生態工程學系教授林登峰，分享底渣產品應用於工程實務的範例，市府秘書長黃景茂也到場宣導，盼進一步提高焚化再生粒料使用率。

環保局表示，焚化再生粒料即底渣資源化產品，依現行的底渣再利用管理方式，可應用於基地填築及路堤填築、道路級配粒料底層及基層、控制性低強度回填材料、低密度再生透水混凝土、瀝青混凝土、磚品、水泥生料等。

公共工程委員會不僅訂有施工綱要規範，行政院環保署也針對「道路級配粒料底層」及「控制性低強度回填材料」用途編定使用手冊，鼓勵各工程單位依規活化利用底渣資源化產品，落實循環經濟。

市府為落實環保節能永續政策，積極推廣台中市焚化再生粒料百分百在地化使用，106年2月16日公布實施《台中市垃圾焚化廠焚化底渣資源化產品使用管理自治條例》，並成立「台中市資源化產品再利用推動小組」。

除規範局處各公共工程使用一定比例焚化再生粒料，也要求於工程設計及執行階段，先行評估以焚化再生粒料摻配於控制性低強度回填材料(CLSM)使用。

為提升焚化再生粒料品質，市府要求廠商提高檢測頻率，更嚴格管控粒料品質，確保為合格材料。工程中CLSM使用焚化再生粒料替代天然粒料，不僅可降低工程成本，也可減少天然粒料的使用，達到循環經濟的目標，貫徹政府5+2創新產業政策。

(中時 )