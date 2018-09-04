台北》東奧正名連署 錕P：盼不再受意識形態干預

2018年09月04日 07:08 中時 吳堂靖

對於東奧正名行動，台北市長參選人李錫錕認為，應還給運動員一個公平參與比賽的機會，不要再受到意識形態而影響。（錕P辦公室提供）

2020東京奧運台灣正名行動聯盟，3日由公投領銜人紀政送交52萬6千688份的連署書到中選會，無黨籍台北市長參選人李錫錕也到場向紀政致意。李錫錕指出，東奧正名最大目的在於促進兩岸和平發展，還給運動員一個公平參與比賽的機會，不要再受到意識形態而影響。

李錫錕大力支持東奧正名行動，盡快取得大量的連署書，錕P從8月10至26日帶領團隊於北市31個捷運站擺攤，爭取民眾一起加入東奧正名連署行列，李錫錕強調，運動是歡樂的議題，東奧正名最終目的應該是促進兩岸和平，台灣人熱心參加比賽，不要再有政治的意識形態干預。

李錫錕昨再度重申先前提出的三階段提議，第一是北京協助恢復台中市東亞清運主辦權，第二2020東京奧運台灣正名，第三2024巴黎奧運兩岸共同組隊參賽，相信循序漸進的方案，可以讓兩岸拓展更多合作的空間。

李錫錕強調，東奧正名公投連署是希望透行駛公民的權利，訴求重新以台灣的名稱回到奧運競技場，本質上是一個社會運動，跟統獨無關，期盼兩岸透過體育交流開創和平發展的契機。

(中時 )