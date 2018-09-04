電影「寒單」明星狗走失 劇組尋獲喜極而泣

2018年09月04日 07:33 中時 莊哲權

小黑狗「歐練」聰明又調皮，主人廖志明將牠視為一家人。（莊哲權攝）

電影「寒單」在台東拍攝，小黑狗「歐練」（台語黑輪）在戲中尬一角，由於聰明又調皮，成為劇組最療癒的狗明星，沒想到日前卻意外失蹤，劇組人員心急如焚，透過臉書協尋， 結果原來牠是自己跑到五星級大飯店裡面納涼，很快在5小時後找到，虛驚一場。

導演黃朝亮在故鄉台東拍攝電影「寒單」，因為劇情需要1隻狗，結果由不到1歲大的小土狗「歐練」雀屏中選，每到有牠的戲時，就由主人廖志明牽到片場義務演出，由於調皮又聰明，立馬成為全體劇組人員的「團寵」，可說是全劇組最可愛的演員。

但是日前下午6時許，歐練在大賣場停車場突然演出失蹤記，大家遍尋不著，還透過臉書協尋，劇組人員心急如焚，就連在夜市擺攤的主人廖志明也無心做生意，加入尋狗行列。

而就在同一時間，娜路彎大酒店出現1隻走失的小黑狗在門口徘徊，並且一直要衝進大廳，酒店人員暫時予以收留，同時在臉書發布訊息，當天晚上11時劇組人員馬上前往查看，證實是「歐練」無誤，當場喜極而泣，失蹤5小時，虛驚一場。

主人廖志明說，今年4月他去鹿野釣魚時，突然1隻小黑狗跳上他的機車，趕也趕不走，一路跟著他回來，心想既然如此，乾脆就收養牠，歐練有一次被鞭炮聲嚇跑不知去向，隔天早上又出現家門口，他說，歐練很聰明，已經是一家人。

(中時 )