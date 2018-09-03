《天盛長歌》陳坤為周迅宣傳《如懿傳》？ 網友：隔壁派來的臥底

2018年09月03日 20:19 中時 林淑娟

《如懿傳》周迅。（愛奇藝台灣站）

《天盛長歌》陳坤。（愛奇藝台灣站）

大陸「四大中生」之一的陳坤睽違十年，回歸小螢幕，在宮廷權謀大劇《天盛長歌》中挑戰復仇皇子寧弈，腥風血雨的朝堂鬥爭中，皇子們與各勢力為了保位奪權而出奇招，鬥勇又鬥智的權謀角力被封是「男版宮鬥」！《天盛長歌》撞上《如懿傳》一前一後播出，陳坤與摯友周迅的表現雙雙備受矚目，沒想到陳坤竟在微博發文替周迅應援宣傳，此舉激起廣大粉絲搞笑回覆「坤哥！你忘了你的劇還在播嗎？」、「你是隔壁劇派到天盛長歌的臥底吧」、「迅哥的宣傳總監上線了！」更有粉絲焦急直言「您老人家關心關心自己的劇行不行！」

愛奇藝自製宮廷劇《延禧攻略》海外流量高達158億，愛奇藝台灣站流量也正式突破8000萬，而《如懿傳》也在台灣播出第三天突破百萬流量，成為愛奇藝台灣站最快破百萬流量的爆款戲劇。觀眾除了為古裝、宮廷劇中毒，每日話題更是少不了「宮鬥進度」，不只女星吳謹言、周迅備受關注，連周迅的摯友─人氣男星陳坤也在《天盛長歌》裡上演「男版宮鬥」，讓網友大呼精彩過癮！

「沒有演過這麼爽的角色。」陳坤表示自己花了7個月認真飾演「寧弈」，也愛上了這個角色。不同於發展節奏快的「快餐劇」，《天盛長歌》演員個個演技精湛，每一條故事線內容飽滿敘事細膩，劇情雖較為複雜，但，細細品嘗便能體會其中精心鋪陳。

此外，該劇不只視覺配色絕美程度與《延禧攻略》的莫蘭迪色不相上下，服裝設計更與《如懿傳》一樣由金馬獎常勝軍張叔平操刀，陳坤還自爆因服裝太美、質感太好，竟把100多套的戲服都帶回家，笑說反正人家拿回去也不會穿「起碼我還可以穿！」

《天盛長歌》拍攝歷時197天，橫跨襄陽、無錫、都勻三地，由陳坤、倪妮領銜主演，並集結《瑯琊榜》演員群王鷗、梅婷、劉敏濤加入演出陣容。故事講述天盛王朝逆境皇子寧弈（陳坤 飾）和前朝皇族遺孤鳳知微（倪妮 飾）之間步步為營、愛恨起伏的宮廷權謀。台灣地區由愛奇藝台灣站獨家熱播中，該劇也由Netflix以「Netflix原創劇集」最高級別預購海外版權。

(中時 )