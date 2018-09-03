為鄭京和代打一戰成名 史坦巴赫NSO開季音樂會首訪台

2018年09月03日 20:31 中時 趙靜瑜

年輕音樂家要出頭，代打幾乎是不二法門。被譽為小提琴女神慕特接班人，德日混血小提琴家艾拉貝拉．史坦巴赫首度訪台，將在國家交響樂團(NSO)開季音樂會中演出布魯赫代表作《第一號小提琴協奏曲》。史坦巴赫則是為小提琴家鄭京和在巴黎音樂會代打，一戰成名。

史坦巴赫2000年在漢諾威姚阿幸國際小提琴大賽獲獎，開始受到慕特關注，隔年史坦巴赫收到慕特送的一支頂級琴弓，開始了與慕特基金會的合作。

史坦巴赫表示，2004年她接到救火電話，「因為時間緊迫，我連緊張的力氣都沒有。」史坦巴赫之前與指揮大師馬利納(Sir Neville Marriner)有合作過，當鄭京和因病取消時，馬利納立刻想到她，促成了這場巴黎出道演奏會，這也開啟了史坦巴赫的職業小提琴家生涯。

這場9月14日的「交響啟示錄」開季音樂會除了史坦巴赫演出布魯赫《第一號小提琴協奏曲》之外，樂團將首演台灣作曲家陳立立的《彼岸星潭》；下半場則是蕭斯塔科維契的《第四號交響曲》。呂紹嘉表示，今年新樂季的重頭戲之一就是俄國作曲家蕭斯塔科維契的作品，「蕭氏的交響樂規模宏大，縱深遼闊，每一首都猶如一個世界。」

陳立立目前旅居美國，她表示這次接受國家交響樂團委託創作，「我想我出生的地方花蓮，留學的地方舊金山甚至是我在台灣讀的北藝大在關渡，都是有水的地方。」水紋、波浪到浪上的銀光，天空中的星光成為她想透過音樂描繪的意象，「我讓弦樂泛音加上顫音，一層層堆疊，保留打擊樂器原本很長的殘響，宛如漲潮，以大量弦樂做底，擊樂木管銅管逐漸積累，最後樂團演出如海嘯般的劇烈聲響。」

另一場音樂會則將與國家交響樂團駐團音樂家魏德曼合作，緯德曼被譽為「現代莫札特」，集單簧管演奏家、作曲家與指揮家身份於一身，這次將演出他2006年為單簧管與管絃樂作品《悲歌》，其他曲目還包括莫札特《第25號交響曲》與《安魂曲》。音樂會將於9月22日舉行，兩場地點都在台北國家音樂廳。

(中時 )