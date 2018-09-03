韓國AS21紅蜘蛛步兵戰車 已獲澳洲訂購

2018年09月03日 20:39 中時電子報 江飛宇

韓國韓華公司(Hanwha Systems)將於9月4日至6日，在澳洲阿德萊德舉行的「2018年陸上裝備展」上，展示他們所研發的AS21 紅背蜘蛛(Redback)步兵戰車，澳洲已決定購入，以取代使用多年的美製M113。

AS21是從韓國另一款步兵戰車K21的下階段改良型，現在K21服役於韓國陸軍。而AS21提供更強的保護力，可以抵禦砲彈和地雷威脅，而且擁有更大的內部裝載量，至少能乘坐8名步兵和3名操縱員(駕駛、車長、砲手)。

K21步兵戰車，是韓國下世代步兵戰車的第一款，現在已在韓國陸軍服役。(圖/韓國陸軍)

AS21的俯視與側視圖。這輛車可乘座8+3人。(圖/韓華公司)

K21的總體佈局似乎與德國製造的KF41非常相似，都採用楔型砲塔，40公釐機砲的砲管也做了楔型外罩。KF41在2018年6月的國際防務展歐洲展覽會期間亮相。除了40機炮外，還有一具7.62公釐同軸機槍，和一座安裝在砲塔頂部的12.7公釐機槍，砲塔後方似乎還留有安裝反戰車飛彈發射器的模組。

陸軍情報網分析，AS21參考了德國KF41的設計概念。(圖/萊因金屬)

韓華公司說，該車還將配備APS（主動防護系統），防止貫穿力極強的反戰車飛彈。公司發言人說：「我們引用各種最新的防護科技，可以面對未來的戰爭環境。」

(中時電子報)