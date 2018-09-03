看到警察加速駛離 追到後才發現只是..

2018年09月03日 20:51 中時 黃國峰

台中市警局第四分局南屯派出所員警，3日凌晨3時許執行巡邏勤務時，於龍富十路和永春東路口發現自小客車停在路邊，形跡可疑，立即鳴警笛示意盤查，不料自小客車突然起步加速逃逸，警方在市區追逐近20公里後在烏日高鐵特區將車攔下，警方未在車內發現任何違禁品、車內二人也未喝酒，只見駕駛悠悠的說「我跑，是因為我沒駕照」，當場讓追緝員警傻眼。

19歲張姓男子，3日凌晨3時多開著黑色轎車，載著劉姓朋友在台中市區聊天，台中市警局第四分局南屯派出所巡邏員警，發現該車停路邊，覺得可疑，鳴笛上前盤查，那知張男突然起步加速駛離，過程中還闖過無數紅燈。

員警懷疑車上必有不法，但又怕追太緊易造成其他用路人危險，於是保持一定的目視距離監控，同時呼叫其他同事支援，警方從南屯一路追車到西屯市政路、廣福路、中科路，最後追到烏日高鐵特區，由一輛警車在高鐵東路上擋住其去路，才迫使張男停車。

員警如臨大敵，手握槍把警戒，喝令車內張男及劉男下車，經搜查車內並無違禁品、駕駛張男也沒喝酒。劉男表示當時在車內睡覺，直到聽到警笛才驚醒，不解為何張男要逃逸，張男這才表示因為沒駕照，心虛才逃跑，這答案當場讓員警傻眼。警方於是依法開出無照駕駛、不服稽查、危險駕駛和闖紅燈等4張罰單。

(中時 )