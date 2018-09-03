看到警察加速駛離 追到後才發現只是..

張男因無駕開車心虛，跑給警察追，追了20公里，最後才在烏日區高鐵東路將他攔停。（黃國峰翻攝）

友善列印
中時

台中市警局第四分局南屯派出所員警，3日凌晨3時許執行巡邏勤務時，於龍富十路和永春東路口發現自小客車停在路邊，形跡可疑，立即鳴警笛示意盤查，不料自小客車突然起步加速逃逸，警方在市區追逐近20公里後在烏日高鐵特區將車攔下，警方未在車內發現任何違禁品、車內二人也未喝酒，只見駕駛悠悠的說「我跑，是因為我沒駕照」，當場讓追緝員警傻眼。

19歲張姓男子，3日凌晨3時多開著黑色轎車，載著劉姓朋友在台中市區聊天，台中市警局第四分局南屯派出所巡邏員警，發現該車停路邊，覺得可疑，鳴笛上前盤查，那知張男突然起步加速駛離，過程中還闖過無數紅燈。

員警懷疑車上必有不法，但又怕追太緊易造成其他用路人危險，於是保持一定的目視距離監控，同時呼叫其他同事支援，警方從南屯一路追車到西屯市政路、廣福路、中科路，最後追到烏日高鐵特區，由一輛警車在高鐵東路上擋住其去路，才迫使張男停車。

員警如臨大敵，手握槍把警戒，喝令車內張男及劉男下車，經搜查車內並無違禁品、駕駛張男也沒喝酒。劉男表示當時在車內睡覺，直到聽到警笛才驚醒，不解為何張男要逃逸，張男這才表示因為沒駕照，心虛才逃跑，這答案當場讓員警傻眼。警方於是依法開出無照駕駛、不服稽查、危險駕駛和闖紅燈等4張罰單。

(中時 )

颱風假值班 北市府留守孤男寡女… 女子夜歸驚魂 慘遭性侵還差點被…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。