女子夜歸驚魂 慘遭性侵還差點被滅口

2018年09月03日 20:47 中時電子報 湯萱樂

廣州一名女子就在上個月22號她因公出差到了湛江，忙完了一天的工作後，回飯店路上，竟遭到一名陌生男子強拉到附近小樹林內二度性侵得逞，女子機警跳河逃生保住一命。

被害女子表示：當時他把我挾持到一個小樹林，說不要吵，手機給我，不要吵，脫褲子！男子最後的那句話就像一把冰冷的利刃，讓她瞬間意識到自己會被性侵，她趁機撥了通電話向朋友求救，但電話接通3秒後就被掛斷了，甚至沒來得及叫「救命」，這舉動讓男子「激動」了起來。男子兇暴的持刀將她強押到河邊性侵，後來又在大樹下性侵第二次，女子擔心之後可能還會遭到殺害，過程中，她故意把手機往河裡扔出去，趁著男子押著自己去撿手機的時候，趁機跳進河裡。男子見狀氣急敗壞，直接用尖刀刺向她，所幸女子水性不錯，一路游泳逃生出來，得到了路人的幫助脫離魔掌，也在湛江當地報警。

她回憶說：我跑出來的時候全身都濕了，都是傷口和血，衣衫不整。後來女子在湛江休養幾天後回到廣州，直到看到了女孩乘坐滴滴順風車遇害的消息，她才決定把這段恐怖的經歷告訴更多人，來提高女孩子的警惕意識。她呼籲：晚上儘量別出門，真的太危險了！她表示：當時自己在現場丟失的手機，疑似正在被這名男子使用，因為手機上的支付寶仍然有在餐廳消費的記錄。目前，湛江警方正在積極搜集線索、展開排查。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)