國民參審模擬庭第二輪 國民法官更貼近公共參與精神

2018年09月03日 21:28 中時 許哲瑗

新北地院今（3日）舉辦國民參與刑事審判模擬法庭第二輪，以「李家銘卡拉OK殺人案」為案例開準備程序庭，希望在草案施行前，累積國民參與刑事審判訴訟運作的經驗，再次檢視審、檢、辯3方於新制中的運作能力。

司法院刑事廳長蘇素娥指出，第一場模擬法庭在進行法官選任程序時，原是由檢、辯雙方詢問國民法官，但草案的精神是要選出公共參與審理的國民，而非對檢方或辯方有利的國民，經過今天三方討論後，改為由法院先向檢、辯雙方蒐集完問題，由法官先行詢問，檢、辯若還有問題，還是可以開放再問。

本次模擬法庭成員有審判長許必奇、陪席法官宋泓璟和許品逸；公訴檢察官由廖先志、蔡學誼和何克凡擔任；被告辯護人則由律師陳明、簡陳由擔任；國民法官將在10月4日的選任程序選出。

審判長許必奇在模擬庭上說明，未來與國民法官審議、評議時，將盡量避免由審判長解釋法條等相關提問，改由另外2名陪審法官作解釋，保持審判長的中立；國民法官在投票有罪無罪時，法院將提供公用的紙和筆，標示「1為有罪、2為無罪」，由數字為代號來進行不記名的投票。

新北地院指出，本次觀察重點在於評議時，國民法官是否會因為專業不足，而受職業法官影響，甚至由職業法官主導整個評議的結果，若有此情況發生，必在草案上相對應的修正。

新北地院表示，國民參與刑事審判法草案經司法院與行政院共同會銜交由立法院審議，已完成一讀程序，希望藉由立法，使國民與法官共同參與刑事審判，提升司法的透明度，反映國民意見，增進國民對於司法的暸解和信賴，彰顯國民主權理念。

(中時 )