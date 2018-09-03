深夜停紅黃線免罰？他這樣停白線結果卻GG了

2018年09月03日 21:02 中時 陳俊雄 、許哲瑗 、許哲瑗

許姓男子深夜0時許把汽車停放在新店光明街上，結果卻遭告發裁罰900元，許男認為深夜違停紅線停車等輕微違規，只要經勸導後即免罰，況且他停白線卻遭員警開罰顯不合理，並據此向法院聲請撤銷罰單，但新北地院認為，許男違停車道害得機車騎士撞上，裁罰有理，且應負擔300元的裁判費用。

許姓男子表示，今年2月11日凌晨0時許，他肚子餓臨時將汽車停在新店光明街後，下車到對面吃東西，當時整條街空蕩蕩，視線良好，人車來去自如，像他一樣停車位置停一整排到處都是，還有很多車要停車到天亮，但警察卻只開他的單，顯然不合理。

許男指出，他停車的地點並不是劃紅線及黃線違規區，半夜臨停也要被開罰單實在擾民，何況根據媒體報導，深夜在紅線停車等輕微違規，經勸導後免罰。他深夜在白線區而非紅線區停車卻要被罰，實在是更令人不服。

新北地院審理發現，許男停車地點雖然是劃白線，但他卻是把汽車停放於車道上，且右側車輪距離路側白線目測已逾40公分，車身寬度已實質占據車道之通行範圍甚鉅，符合「在顯有妨礙他車通行處所停車」。

法院指出，許男違規停放車輛行為已造成碰撞事故，顯示此違規行為已具備一定之危險性，不屬情節輕微違規，不得主張免罰，不僅駁回許男之訴，也判決他應負擔300元的訴訟費用。

(中時 )