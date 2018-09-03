蔡英文、賴清德挺姚文智 未見爆量人潮

2018年09月03日 21:44 中時 丁世傑 、中時 鄧博仁 、中時

民進黨主辦「百工百業挺改革大會–台北場」3日晚間登場，蔡英文（左）總統行政院長賴清德（右）一起出席為選情一直低迷的民進黨台北市長參選人姚文智（中）加油打氣，並高舉雙手齊聲高喊「當選」。會後賴清德還張開雙手擁抱姚文智，為日前姚到木柵市場拜票被嗆抱屈。(鄧博仁攝)

民進黨主辦「百工百業挺改革大會–台北場」3日晚間登場，行政院長賴清德（左）出席為選情一直低迷的民進黨台北市長參選人姚文智（右）加油打氣，並高舉雙手齊聲高喊「當選」。(鄧博仁攝)

民進黨主辦「百工百業挺改革大會–台北場」3日晚間登場，蔡英文（中）總統出席為選情一直低迷的民進黨台北市長參選人姚文智（右）加油打氣。(鄧博仁攝)

民進黨主辦「百工百業挺改革大會–台北場」3日晚間登場，蔡英文（左）總統行政院長賴清德（右）一起出席為選情一直低迷的民進黨台北市長參選人姚文智（中）加油打氣，並高舉雙手齊聲高喊「當選」。(鄧博仁攝)

民進黨啟動「百工百業挺改革」全台輔選列車，3日晚間舉行台北場，蔡英文總統、行政院院長賴清德首度合體替姚文智站台。晚間6時左右，支持群眾已陸陸續續到達活動地點「台北國際會議中心」，不過人潮並出現爆量情形，開場前30分鐘，現場還有不少空位。

根據中評網報導，3日晚間民進黨在台北國際會議中心大會堂舉行「百工百業挺改革」台北場，蔡英文、賴清德首度合體替民進黨籍台北市市長候選人姚文智站台，其他與會成員還有會計師公會聯合會理事長黃奕睿、經濟部長沈榮津，活動主持人則為民進黨籍立法委員羅致政、吳思瑤。

動流程先是由黃奕睿致詞，接著換沈榮津，然後現場將播放姚文智競選市長相關影片，再讓姚文智將登台致詞，賴清德則接在姚文智之後登場發言，並播放減稅政策影片宣揚政績，最後再由蔡英文、姚文智一同大進場造勢，最後活動將在蔡英文致詞之後作結。

(中時 )