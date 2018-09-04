汐止婦人15年餵養流浪貓狗 成立收容所照顧90隻貓

2018年09月04日 07:30 中時 宋原彰

汐止區婦人陳月霞因為不捨貓狗在外流浪，自行掏錢租屋收容流浪貓狗。(宋原彰攝)

原本不喜歡動物的陳月霞，因為女兒撿到貓帶回家裡，才漸漸喜歡動物。(宋原彰攝)

陳月霞每天花費大量時間照顧貓狗，不過她說相當值得。(宋原彰攝)

汐止區一名婦人陳月霞，15年來每天半夜到汐止街頭用罐頭、飼料餵食流浪貓狗，到如今成立收容之家，每個月光是房租和飼料錢，就高達八萬元，生活相當吃緊。不過她說，看見收容的貓狗們，一個個又被領養到溫暖的新家，「很有成就感，也很滿足。」

每天半夜，陳婦人就會到汐止共20個餵食點餵養流浪動物，戴起口罩、套上頭燈，再小心翼翼地將狗飼料、貓罐頭裝進碗盆裡。許多貓狗一看見婦人身影，馬上就會上前磨蹭她身體撒嬌。

雖然每天盡心照顧，陳婦人發現還是有許多貓狗在路上遊蕩時發生意外，於是她決定租屋收養這些流浪動物，不但能給予更妥善照顧，也能提供一個場域，讓想領養的人能夠挑選有緣的貓狗，再給牠們一個溫款新家。

兩間租屋，一間養貓、一間養夠，光是貓屋就收容近90隻流浪貓，山上的狗屋也收容9隻流浪狗。陳婦人說，每個月光是房租加飼料費，就要將近八萬元，自己有正職，還要另外雇人一起照顧，每個月生活相當吃緊，連休息時間也沒有，「女兒、兒子結婚，我一吃完喜酒馬上就要趕回來照顧。」

「本來是女兒從家裡帶回來一隻流浪貓」，原本不喜歡動物的陳婦人難為情地說，不得已之下，她一邊照顧家中的貓，一邊漸漸發現對動物的喜愛，後來看見路上的流浪動物因缺乏照顧，餓死、凍死、被撞死在街頭，心疼之下，遂開始了她愛心收容行為。

貓屋因為位在住宅區，成立之初，曾有一大票鄰居到門口抗議衛生、噪音、異味等問題，不過在陳婦人的全心照料、整理下，不但貓屋被社區接納，許多住戶都會推薦親友來領養貓，目前已被領養近40隻貓，陳婦人說領養走的動物都會定期追蹤，確認飼養情形，也歡迎更多人來領養貓狗。

(中時 )