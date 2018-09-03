再也見不到「溜溜的她」 四川告別溜索時代

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旺報

9月1日10時30分，四川涼山州金陽縣對坪鎮金沙江大橋橋頭的民眾眉開眼笑地走過大橋。這是四川77個溜索改橋項目中的最後一個，歷時5年完成。391公尺長的金沙江大橋，步行幾分鐘就能走完全程。

從前，當地交通不便，從一個山谷到另一個山谷，僅以一條繩索連接，過河的人就靠著它溜過河谷。如今，這個畫面在大陸四川省已不復見。9月1日金沙江大橋開通後，象徵著四川告別最後的溜索。

趕來體驗金沙江大橋的群眾裡，有一位是對坪鎮獨角溪村黨支部書記曲麼日坡，他騎了1小時摩托車，從海拔1800公尺的村莊趕來。他說，「路好走了，更多的人願意來，我們的青花椒一定能賣出好價錢，村裏也能早日脫離貧困！」

金陽縣是大陸青花椒第一縣，光是對坪鎮的青花椒就有1.1萬畝規模，其中3000畝已投産。金沙江大橋通車後，從對坪鎮到青花椒集散地雲南省昭通市將減少一半路程，貨運時間更短，貨運費也大幅減少。

同一日稍早，綿陽北川縣唐家山跨湖大橋也正式完工。此橋自2016年開工，克服了震後地質條件複雜、岩層穩定性差、氣象條件干擾等多重困擾， 歷時880天終於完成。

唐家山跨湖大橋主拱為紅色，設計靈感源於羌紅。這道「羌紅」聯通唐家山堰塞湖兩岸，從此，當地村民去往北川新縣城的路程，由原來的3小時縮短至最快30分鐘，大大改善當地人生活條件，並加快本地20多種農副產品的運輸，直接帶動北川曲山、漩坪、白坭3萬餘群眾的經濟發展。

(旺報 )

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