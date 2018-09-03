老班底再組《悶鍋出任務》 郭子乾兼任製作人重現經典角色

2018年09月03日 21:08 時報周刊 林彥君

唐從聖（左）穿上厚底鞋扮皇上，吳怡霈飾演魏瓔珞。（蘇蔓攝）

九孔（左起）、吳怡霈、唐從聖、郭子乾、洪都拉斯和納豆扮古裝，為《悶鍋出任務》宣傳。（蘇蔓攝）

東森劇場《悶鍋出任務》3日舉辦宣傳記者會，《全民大悶鍋》原班人馬郭子乾、洪都拉斯、九孔、唐從聖、納豆、吳怡霈睽違5年再聚，換上古裝kuso《延禧攻略》，《悶鍋出任務》由郭子乾擔任舞台劇製作人，郭子乾透露，劇中每個人約會有3～4個造型，他會扮演郭台銘和柯文哲等經典角色，而每場舞台劇也會因應時事，設計些微不同的劇情。

對於老班底邰智源缺席記者會，監製王偉忠表示：「邰哥是我們的台柱，近期正積極邀請邰哥吃飯，希望他來參與客串」，白雲、阿Ken、安心亞則因工作檔期無法參與，將會以探班或是隨機客串出現。納豆表示，和《悶鍋》班底不但有默契，彼此也像是家人，他說：「我們過去每天一起吃晚餐，跟家人都沒吃那麼多次飯」。

唐從聖踩著厚底鞋扮演皇上，他開玩笑說：「可以感受二樓新鮮空氣」，吳怡霈對此表示，這是她第一次「仰」望唐從聖，突然覺得他其實蠻帥，洪都拉斯則自認在班底中女裝扮相最美，他扮演「高貴妃」有模有樣。

九孔近期將事業轉往大陸拍電影，這次返台和大家重聚，他沒有問酬勞就答應演出，他幽默說：「節目的經費給我也不夠，乾脆不要問」，他在記者會飾演「富察·傅恒」戴上清朝假髮，自嘲：「年紀大，其實我不用貼假髮，這個頭皮還要6000元，我現在頭髮也掉得差不多，其實不用戴也一樣」。東森劇場《悶鍋出任務》將於明年1月3～6日在城市舞台連演5場，演出票券10月1日東森購物獨家開跑預售。

(時報周刊)