國民黨2016失去政權 馬英九首度鬆口說3個字

前總統馬英九2日中午陪同桃園市長候選人陳學聖，在八德區大湳市場掃街拜票，現場人氣頗旺。（圖／本報系資料照片，葉臻攝）

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中時電子報

為了拉抬國民黨桃園市長候選人陳學聖選情，馬英九三度來桃園輔選站台，這次深入基層，一口氣增加到三場，馬英九幫市長候選人也幫市議員候選人。馬英九也首度鬆口表示，國民黨2016年失去政權讓他「很愧疚」，為了承擔責任，這半年來不停的幫國民黨籍的參選人助選，只要有需要他就去。

根據中評網報導，日前陪同陳學聖到桃園南區的忠貞市場、桃園北區的南門市場掃街拜票，馬英九2日中午來到八德區大湳市場，是最近21天第3次來桃園。

結束八德大湳市場掃街，下午馬英九和陳學聖前往平鎮區建安宮參選，陪同立委呂玉玲、立委吳志揚，馬以國台客語問候鄉親，稱讚陳學聖非常積極的投入參選，也推出許多對市民有利的建設。

馬英九說，這次是第3次到桃園來為陳學聖助選，看著他的聲勢一天一天升高，讓大家對未來充滿著期待，他跟陳學聖認識20多年，當年他選台北市長的時候，陳學聖給他許多的鼓勵及刺激，令他印象深刻，「現在該我鼓勵他(陳學聖)、刺激他，希望他更堅強」，不僅要為國民黨爭取市長這一席，也要為桃園的民眾努力。

接著到平鎮女青年會活動專題演講，結束後傍晚又與陳學聖到市議員候選人陳萬得競選總部為陳拉抬造勢，陳萬得是呂玉玲的先生。

馬英九表示，國民黨失去政權讓他「很愧疚」，為了承擔責任，這半年來不停的幫國民黨籍的參選人助選，只要有需要他就去，為的是讓人民的生活更好、兩岸關係更好、國際的情勢更穩定，這是國民黨必須走的路。

(中時電子報)

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