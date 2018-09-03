黃磊廚藝了得 希望女兒記得他作菜的味道！

2018年09月03日 21:08 中時 林淑娟

黄磊在《深夜食堂》中用料理溫暖人心。（緯來）

緯來戲劇台4日晚間11點播出黃磊主演的《深夜食堂》，劇中大牌明星雲集，黃磊用一道道菜述說每一個動人故事。黃磊的廚藝戲裡戲外都頂尖，還常邀請圈內好友去他家聚餐，曾請20多人到家裡吃飯。何靈就曾誇說，他廚藝真是了得，吃完他燒的菜還想打包。黃磊也曾表示，希望女兒以後記得他作菜的味道，所以在食譜上還留一手。

黃磊說，兒時的記憶只有兩種味道，一種是爸媽身上的味道，另一種是爸媽做的飯的味道，他感慨並希望自己的女兒也能永遠記者自己做菜的味道，為了怕這種味道被複製，他還對食譜特別留一手。他說，他說留一手的食譜，指的是佐料的用量沒有寫出精準的克數，而是用「少許來取代」，希望保持自己的獨家。

在《深夜食堂》中，黃磊飾演臉上有著刀疤的老闆，食堂中牆上掛的菜單就那幾樣，如果想吃什麼，他又剛好會做，就可料理。劇中，每個進來的客人都是大咖藝人，包括趙又廷、修杰楷、楊謹華、張鈞甯、徐嬌等人，每個主題故事都有一道菜來呈現。黃磊飾演食堂老闆可說是名正言順，因為他除了廚藝好之外，還創業「黃小廚品牌，在網路線上教學美食，也推出黃小廚Noob市集結合社群活動發展出商業模式，甚至還推出新書《黃小廚的美好日常》。

《深夜食堂》因為國際已翻拍多樣電視和電影版本，難免有各種比較，黃磊說，觀眾的各種比較對於自己是一個提醒，提醒自己也有毛病、也有缺陷，也要學會停下來想一想、琢磨琢磨。黃磊說，當自己停下來之後，就會發現家人永遠陪伴在身邊支持著，就讓他了無遺憾。

(中時 )