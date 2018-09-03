台北》賴清德：批評姚文智的人 應該感謝支持年改者

2018年09月03日 21:44 中時 郭建伸 、 鄧博仁

民進黨輔選列車「百工百業挺改革」台北場於今晚登場，身兼黨主席的總統蔡英文及行政院長賴清德齊聚，替民進黨台北市長候選人姚文智輔選。由於姚前天在木柵市場遭支持軍公教的攤商嗆聲，賴揆也替姚說情，表示那位批評民眾應該伸出手，給姚加油、給蔡英文鼓勵，「若不是蔡英文堅持改革，不只是以後的人領不到，現在的人也領不到。」

蔡、賴今晚合體，並全力替姚輔選。蔡英文一出現，則受到民眾擁戴，姚文智則在一旁陪同跟隨；賴出場時，全程牽著姚文智的手，接受群眾歡呼，現場也高喊「姚文智凍蒜，賴清德加油！」

姚文智致詞強調，他作為國家首都的候選人，感到很驕傲；每次失志時就會有個聲音告訴他，台灣的價值不能放棄，「姚文智除非戰死，絕不投降！」

他強調，現在已經開始撥雲見日，他對台北市的城市改革準備好了，將取得最後勝利，在台北實踐「綠色執政，品質保證」。

賴清德今天是首次替姚輔選，力讚他在這場選舉「不只是勇敢承擔，還打死不退」，只要大家全力支持，姚一定會高票當選。他也特別提到，姚文智去菜市場拜票卻被批評，他聽到了覺得很不捨，因為社會對年金改革有很多誤解。

賴清德也批評前總統馬英九，雖然一度把年金改革說得很有決心，最後卻因為選舉考量沒有做，甘願放著年金破產；蔡英文有使命感，看到的不是選舉，而是要如何讓人民在這塊土地上安居樂業。

賴說，年金改革成功後，行政院沒有使用任何剩下的一角銀，百分之百都投入軍公教的退休基金，從明年開始，政院還編1000億元分十年投入基金。

賴清德說，這是為了現在、未來退休的軍公教，都可以領到退休金，安心退休過生活，「年金沒破產，現在領退休金的人繼續領得到，難道不是嗎？」他強調，不是現在領得人受益，未來領退休金的人也受益，國家也不會被拖累。

賴坦言，在菜市場批評姚文智的人，應該伸出手牽姚文智，「給姚文智加油、給蔡英文鼓勵、給社會支持年金改革的人說道謝」。他說，若不是蔡英文堅持改革，不只是以後的人領不到，現在領的人也領不到。

蔡英文致詞除了細數民進黨執政政績，也表示現在很多黨內有經驗、有能力的幹部，已經各就各位，到姚的團隊幫忙，「全黨上下一心，不分派系，不分你我來打贏選戰。」

蔡英文則稱讚姚最近的表現「越來越好」，很多人都跟她說，看見姚文智的誠懇，「他可以誠實面對批評，認真思考自己不足的地方，然後勇敢做出改變」。

蔡說，姚不在政治口水上浪費時間，他用心規劃首都的願景，並轉換成實際的政策主張，盼年底選舉議員全壘打。

(中時 )