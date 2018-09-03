擴大集客力道 王品集團拓點「打群架」

2018年09月03日 21:31 工商 姚舜

王品集今年第四個新品牌「享鴨」， 預計10月開幕。（圖／王品集團）

王品集團為擴大營運規模除加速創新品牌與拓點展店速度，並決定自本(9)月起以Power Center策略，視商圈客群集結客層屬性相符的餐飲品牌，以複合型式開在同一商圈且門市相連，期能「集體作戰」發揮綜效，提供外食消費者多元選擇。此一展店策略亦創王品集團成立至今先例。

王品今年暑假多品牌拓點有成，9月全台至少再拓7家新門市，9月首度推出的Power Center 則包括集結「品田牧場」、「聚」火鍋與新品牌「享鴨」3大品牌插旗台北東區頂好商圈，「麻佬大」與「禾樂」於9月15日聯合開在台中市北區崇德路。另外，「品田牧場」與「麻佬大」亦將連袂插旗台中市大里區德芳南路。

王品旗下結合日常飲食和輕餐飲的「麻佬大」，今年與美食外送平台UberEats合作台中區外送服務，深受年輕人與家庭客喜愛，9月4日再於台中文心家樂福開出新點後，隨後又將在9月18日於台中大里與既有的「品田牧場」合體為複合店型。目前「麻佬大」全台7家門市中有5家在被視為「麻辣戰區」的台中，顯示王品「麻佬大」希望結合線上與線下全力搶攻獨享、商務或家庭聚餐商機。

預計於9月15日與改裝後桃園統領百貨同步亮相的王品新品牌「原燒O-NiKU」，除搶搭露營風，讓消費者在百貨公司的露營車裡吃燒肉。並依照消費者燒肉用餐習慣，以雙人與三人套餐等多人型態供應，標榜肉量豐富、高CP值。10月登場的新品牌「 享鴨」，菜單主攻烤鴨與中式料理。

除「享鴨」 外，王品10月展店品牌還有以單身外食族為主要客源的「12mini」第二店將進駐台中，而加坡米其林一星品牌「莆田」，繼插旗高雄後又將再度回到台北市展店，並落腳台北大直商圈。

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