陸劇裡蔣介石滿嘴「娘希匹」 作家：被小說誤導

2018年09月03日 21:31 中時電子報 盧伯華

最初版本（右）的《金陵春夢》是在刻意在香港寫作，再轉入大陸內地，以大陸境外書籍的身份流傳，對上世紀60、70年代的大陸知識青年影響極大。圖為不同版本的封面。（圖／網路）

大約自上世紀70年代開始，中國大陸電影、電視劇裡出現的蔣介石角色，罵人時經常「娘希匹」脫口而出，這些戲劇營造的形象在大陸深入人心。大陸專欄作家考證此事源起於長篇小說《金陵春夢》，雖然中共早已證實該書所述並非事實，也重新為蔣介石進行歷史定位，但這些70年代的戲劇還經常在大陸電視中播出，蔣介石滿嘴「娘希匹」的形象依然沒有改善。

大陸歷史專欄作家諶旭彬最近發表文章指出，蔣介石滿嘴「娘希匹」起源於唐人所撰寫的長篇小說《金陵春夢》。唐人原名嚴慶澍，《金陵春夢》是他奉命而作的小說，且特意在香港發行再引入大陸內地，是為現實政治服務的歷史小說，在他晚年給友人的信中曾說明此事。

文章說，《金陵春夢》極愛讓蔣介石使用「娘希匹」一詞，凡描述蔣介石發怒時就會使用。1958年上海文化出版社在內地發行《金陵春夢》，成為唯一能夠在內地出版的香港小說，隨著該書風靡全國，蔣介石與「娘希匹」遂牢牢連結在一起。

圖為大陸圖書交易會上的《蔣介石傳》海報。大陸在十多年前興起一股「蔣介石」，研究蔣介石的論文、書籍逐漸增多。（圖／中新社）

諶旭彬在文章中表示，據研究寧波方言的學者周志鋒考據，「希匹」二字是寧波方言裡極粗俗的罵人話語，指的是女性生殖器與性交。但是，在真實的蔣介石日常的生活和工作中，究竟有沒有使用「娘希匹」來罵人呢？

文章說，《金陵春夢》作者唐人的好友、著名左翼報人徐鑄成曾說，他在1932年親耳聽過一次蔣介石不知何故用「娘希匹」罵他的後輩親信，但也僅此一次。而因為「娘希匹」是寧波方言，蔣介石又對浙江籍的後輩用寧波話罵人，言之似乎成理。

文章指出，通常情況下，蔣當天若是罵了人、打了人，常會載入日記，並做一番反省。但上述蔣介石罵人當天的日記並未記載此事，而且沒有讓他發怒的事，看來相當平靜。因此即便徐鑄成的回憶為真，也是僅在少數幾次採訪場合見過蔣，聽蔣說過一次「娘希匹」，仍不足以證實蔣常以此粗話罵人。

圖為蔣介石父子合照，這張照片現在掛在南京舊總統府。中共在2002年將南京舊總統府建成「中國近代史遺址博物館」。（圖／新華社）

蔣介石侍從室留在大陸的工作人員，也曾對「娘希匹」一事發表過意見。例如汪日章（1933年進入侍從室）的說法是：「蔣介石小時受儒家文化薰陶很深，平時說話比較講究禮儀，我沒有聽到過他罵娘希匹。有時實在氣極了，就露出句『混蛋東西』，我聽到他對王世和罵過幾次。」另一位蔣介石的侍從參謀周振強，在回憶文字中留下了自己挨罵的情形：「（蔣介石）指著我的鼻子，破口大罵：』『你這個笨蛋，不分青紅皂白，隨便放槍，險些造成人命血案，真是該死!』其他如曾任勵志社副總幹事的侯鳴皋，也有類似的回憶，蔣生氣起來會罵下屬「混蛋」。

因此，文章說，從這些回憶文字裡，可以得見蔣介石罵人時選擇的口頭禪，並非寧波土罵「娘希匹」，而是通行全國的「混蛋」。這是一件很容易理解的事情。

文章最後說，無論在什麼時代，無論是誰，若是離開了家鄉出來闖蕩，都會很自然地投入國罵的懷抱，而不再使用家鄉土罵。畢竟，別人聽不懂的罵法（比如「希匹」二字），是沒有意義的罵。走出寧波奉化的蔣介石，自然也不例外。可惜的是，寫《金陵春夢》的唐人，只顧著往故事裡塞入寧波元素，沒有能夠意識到這一點。

(中時電子報)