安徽宣城傳非洲豬瘟 共134隻豬死亡

2018年09月03日 22:06 旺報 賴志昶

農業農村部2日指出，安徽省宣城市宣州區發生非洲豬瘟疫情，其中古泉鎮某養殖場共285隻豬中死亡40隻；五星鄉某養殖場共440隻豬中死亡94隻。農業農村部發言人廣德福2日指出，8 月初以來，遼寧、河南、江蘇、浙江、安徽相繼發生5起非洲豬瘟疫情，目前除了安徽外，已完成4地的撲殺與無害化工作，而安徽的疫情也正在有序處置中。

農業部指出，2日接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心（國家外來動物疫病研究中心）確診，安徽省宣城市宣州區古泉鎮、五星鄉發生非洲豬瘟疫情。

疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴安徽省。農業部表示，當地已按照要求，啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理；同時，禁止所有生豬及易感動物和產品運入或流出封鎖區；目前，該起疫情已得到有效處置。

廣德福表示，目前，遼寧、河南、江蘇、浙江4起疫情撲殺及無害化處理工作已基本完成，共撲殺及無害化處理37271隻生豬，對相關產品也進行了無害化處理，疫情得到了有效處置；安徽蕪湖疫情正在有序處置中，截至9月1日已撲殺及無害化處理1264隻生豬。

廣德福指出，從全球範圍看，今年非洲豬瘟在多個國家暴發流行，且有愈演愈烈之勢；截至8月28日，除中國大陸外，還有11個國家報告發生3235起疫情。

廣德福認為，該病在大陸周邊國家已呈現大規模流行態勢，疫情再次從境外傳入的風險不可低估，後續疫情形勢發展存在許多不確定性；從目前的形勢看，儘管中國大陸疫情形勢複雜，防控任務異常艱鉅，當前疫情總體是可控的。

(旺報 )