別忽視早起的「鳥兒」！從晨勃看你的健康狀況

2018年09月03日 21:46 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

男性朋友可曾留意，每天早晨喚醒你的，是不是那朝氣蓬勃的「鳥兒」？或許對不少男性來說，「晨勃」是雄風的展現，但看在專家眼裡可沒這麼簡單，它的「挺拔」與否可能還透露了你的健康狀況。所以無論是男性或女性朋友，每天醒來第一刻，不妨先觀察男性的「下半身」，它可是和男人的健康息息相關！

在認識「晨勃」的重要性之前，還是要先了解到底什麼是「晨勃」？又是哪些原因會導致沒有「晨勃」呢？

不只晨勃 夜間也會勃起３～５次

晨間勃起，簡稱「晨勃」，但更精確來說應該是「夜間勃起」，高雄榮總泌尿科主治醫師、前台灣男性醫學會理事長簡邦平說。

簡邦平指出，其實男性在睡眠動眼期時就會有勃起現象，只是睡覺時不自覺，又剛好早晨醒來時發現勃起，才被稱為晨勃，而實際上連睡午覺時也可能有勃起。為何睡覺時會勃起？有一說法認為，可能睡覺時全身放鬆，副交感神經相對比較興奮，而勃起正是副交感神經的作用。

林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜分享兩個有趣實驗。

早期有「貼郵票實驗」，趁著男生睡覺時把郵票放在陰莖上，如果第二天早上發現郵票掉落或破裂，代表晚上應該有自然勃起，但後來被認為準確度不高，因為郵票可能在睡覺翻身時掉落或破裂。

後來還有使用夜間勃起電生理偵測儀，簡稱鳥電圖，類似心電圖的作用，在男生睡覺時記錄勃起狀況；一般來說，假設睡足6～8小時，一個晚上大約會有3～5次的自然勃起，每次持續10～30分鐘不等，同時能偵測勃起的幅度。

男人晨間勃起的情況可以視為慢性疾病的參考指標之一。（圖片來源：shutterstock）

晨勃＋行房表現 檢視你的勃起功能和健康狀況

從上述兩個實驗，就能看出一直以來人們對晨勃的重視，但為何晨勃這麼重要？

「晨勃反映的幾乎是全身的健康及勃起狀態，是在人沒有防備、焦慮的情況下的自然勃起，也就是最好的狀態、最真實的生理狀況，」簡邦平一語概括。

他形容，好比平常歌唱不好（晨勃差），上台也很難唱得好（行房也不會理想）；但若是平常唱得不錯（晨勃佳），上台也不一定唱得好（行房不一定理想），因為還會有許多因素影響上台的表現。

陳煜也說，當男性朋友因為勃起障礙而求診，除了詢問勃起障礙嚴重度、這樣的問題持續多久，有經驗的醫師還會詢問他的晨勃狀況。因為勃起是很複雜的機轉過程，不只能評估性功能，同時也可能是系統性生理狀況的綜合表現。

因此，愈來愈多人將勃起障礙視為慢性疾病的參考指標之一，反映的可能是心血管問題或者缺乏男性荷爾蒙。

只不過，對更多男性來說，晨勃的表現其次，更重要的還是行房時的表現；但是造成行房時的勃起功能障礙又可區分為心因性及器質性，這時不妨從晨勃和行房的勃起狀況來合併評估看看：

●長期沒有晨勃＋行房勃起差：健康狀況可能已經出問題，或因自然老化而表現大不如前，應屬於器質性陽痿。假使晨勃不理想，即使行房時勉強可以勃起，但通常不會太理想，可能仍有潛在的問題。

●短期晨勃不佳＋行房勃起尚可：這又可以分成兩種情況。

－雖然短時間（一般以3個月為基準）晨間勃起不好，但行房時表現都很良好，那麼很可能只是因為早上醒來時剛好沒有遇上勃起，不需要太過焦慮。

－一段時間沒有晨勃，雖然行房時還能勃起，但容易因為一點小狀況陰莖就軟掉，那麼很可能反映的是身體已經出了一些小狀況，只是還沒有明顯反映出來，屬於輕度勃起障礙，仍應視為警訊。

●晨勃佳＋行房勃起差：勃起問題應該不大，很可能是心因性陽痿，如壓力大、情緒差、或行房時受到當下環境的影響等。

心血管的健康狀態都可能影響男性晨間勃起的狀況。（圖片來源：shutterstock）

白天「自我訓練」足 也會影響晨勃表現

一般來說，會影響勃起的原因就可能是導致沒有晨勃的因素，不過還是有些狀況可能導致晨勃不理想；而要改善晨勃的問題，就是揪出這些原因，對症下藥：

1. 睡眠品質不佳：包括睡眠中斷，無法熟睡，夜間勃起的頻率自然會受影響；熬夜也會影響荷爾蒙分泌，導致晨勃不佳。

2. 三高：包括高血壓、高血脂、糖尿病等，心血管功能不佳都會影響勃起功能。

3. 老化：勃起的品質會隨著年紀愈大而愈來愈差，但也有些老年人晨勃仍非常好，這同時也意味身體狀況應該還不錯，才能保有正常的勃起功能。

3. 藥物副作用：某些安眠藥、利尿劑、胃藥、心律不整的藥物，也有可能影響勃起功能；而憂鬱症本身對於腦中樞的性反應就有抑制作用，再加上抗憂鬱藥物的副作用，更導致將近九成的憂鬱症患者都有勃起功能障礙。

4. 睡眠呼吸中止症：患有睡眠呼吸中止症的人，睡覺時體內的帶氧量會下降，間接導致陰莖的帶氧量也不足，長期下來就可能影響勃起功能。

5. 抽菸、酗酒：抽菸會影響血管收縮，不利於勃起，對心血管也不好，長期下來會導致血管硬化；大量飲酒則會抑制性興奮中樞，導致勃起困難。

6. 白天充足的勃起：有些說法認為過度自慰會導致晨勃狀況不佳，但陳煜認為，更正確來說，應該是白天陰莖已有充足的「自我訓練」機會，身體需要休息，加上下一次勃起的不反應期延長，造成夜間勃起次數減少，自然睡醒時也不一定會有勃起。

以陰莖本身來說，它需要自我訓練、增加帶氧量，維持正常的生理功能和反應。簡邦平也指出，不自主的勃起能讓血液流進陰莖海綿體，活化血管和內皮細胞，所以愈多次的自發性勃起愈健康。

簡單來說，夜間或晨間勃起讓男性在身體狀況良好、就算沒有性行為的情況下，也能自我訓練、充血、把氧氣帶去海綿體，「就像運動一樣，是大腦在夜間控制它（陰莖）自我訓練，」陳煜說。

(中時電子報)