精湛之作！ 飯店主廚蔬果雕刻奪金 餐廳同慶送炭烤豬肋排

淡水福容大飯店西餐主廚鐘坤賜奪下蔬果雕刻金牌。（福容大飯店提供）

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淡水福容大飯店西餐主廚鐘坤賜奪下蔬果雕刻金牌。（福容大飯店提供）
淡水福容大飯店也為歡慶獲獎，即日起至30日特別推出「田園自助百匯4人同行，加贈泰式碳烤豬助排1份」優惠活動。

淡水福容大飯店參加2018年台灣國際廚藝美食挑戰賽（TCAC, Taiwan Culinary Art Challenge），由西餐主廚鐘坤賜奪下蔬果雕刻金牌，而該賽事為台灣目前唯一經由「世界廚師協會」認證的國際級廚藝競賽，淡水福容大飯店也為歡慶獲獎，即日起至30日特別推出「田園自助百匯4人同行，加贈泰式碳烤豬助排1份」優惠活動。

這次參賽作品為選用芋頭食材，以三國時代關公戰呂布的故事背景，創作出栩栩如生的「決戰天下」。主廚鐘坤賜於賽後表示，這次主題難度較高，也是自己首次挑戰的雕刻技巧，重刻3次才達到自己理想的感覺。

他指出，作品整體概念為下方棋盤楚河，漢界代表兩軍對戰，延伸出自己面對新的比賽再次挑戰自己，龍的部份，是主角兩位都是人中之龍，宮燈則有挑燈夜戰的意味，提醒自己，做什麼事情，下定決心就全力以赴，日以繼夜的完成目標。而此次奪獎也是鐘坤賜繼2016年時以作品「坪林道茶-採茶趣」，奪下世界果雕冠軍之後，再次獲得國際大獎。

台灣國際廚藝美食挑戰賽於8月24至27日在景文科技大學舉辦，競賽項目包括廚藝藝術類別冷展示、烘焙及工藝展示組、現場蛋糕裝飾、團隊現場蔬果雕刻、中西式現場熱烹組等等，今年吸引超過600位參賽者投入競賽，並聘請來自德國、韓國、新加坡、馬來西亞、台灣、香港、澳門以及中國大陸等地區的評審團參與。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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