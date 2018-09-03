兩岸關係冰封 抗戰檔案展申請大陸團來台被三次「打回票」

2018年09月03日 22:03 中時 楊家鑫

丘逢甲姪孫女丘秀芷（前排左二）向馬英九介紹丘家的抗日歷史。（楊家鑫／攝）

展覽也與吉林省檔案館合作，展出日本來不及銷毀的侵華檔案。（楊家鑫／攝）

檔案展示出中華民族在戰爭中受到的苦痛與不屈。（楊家鑫／攝）

在兩岸關係走向對立之際，申請大陸官員來台交流越來越難，由台灣抗日志士親屬協進會、中國人民抗日戰爭紀念館等聯合舉辦的「1895~1919台灣大家族救亡圖存特展、東北關東軍暴行展覽」3日在台北舉行。一位負責申請大陸團來台的台灣抗日志士親屬協進會高層透露，此次申請中國人民抗日戰爭紀念館人員來台時，連續三次被「打回票」，但又不說明拒絕的理由，還不斷要求審查協會資格，「根本是技術性阻擋申請」。

政黨輪替後，台灣一夕風雲變色，抗戰歷史被忽視，以往許多紀念活動都冷清許多，政府眼中只有自己想要的「轉型正義」。但民間還有許多人默默在紀念，由中華兩岸和平發展聯合會、台灣抗日志士親屬協進會、中國人民抗日戰爭紀念館、吉林省檔案局等聯合舉辦的「1895~1919台灣大家族救亡圖存特展、東北關東軍暴行展覽」3日至7日在中國時報大樓舉行。

展覽除了展示台灣大家族抗日事蹟，也與吉林省檔案館合作，展出館藏的日本侵華檔案。1945年8月，日本關東憲兵隊在投降前將來不及銷毀的文件埋入地下，直到1953年11月11日，這批檔案才重見天日，並於1982年移交吉林省檔案館保存。這些檔案真實紀錄了中華民族的苦痛與不屈，值得後人去了解。

3日上午的開幕式也特別邀請到前總統馬英九為馬關條約、慰安婦史蹟紀錄進行演說。他指出，日本在我國8年抗戰期間對慰安婦的暴行，「她們這輩子都沒有得到一個公道。」若蔡政府真的關心轉型正義，慰安婦是最好例子，政府可用此例子去爭取轉型正義，對台灣的慰安婦阿嬤才公平。

後續受訪時被問到日本政府至今不願意針對慰安婦議題道歉，他更強調「日本朋友也應該反省一下」。

另一方面，在兩岸關係走向對立之際，申請大陸官員來台交流越來越難，一位負責申請大陸團來台的台灣抗日志士親屬協進會高層表示，此次展覽聯合主辦方之一是中國人民抗日戰爭紀念館，但申請該館人員來台卻連續三次都被「打回票」，但卻又不說明拒絕的理由，還不斷要求審查協會資格，「這根本是技術性阻擋申請」。最後只有吉林省檔案局副局長趙志剛等人申請過關，抗戰館無人來台出席活動。

(中時 )